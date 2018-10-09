"Операция "Ы"". Политолог о пожаре на военных складах под Черниговом

СБУ рассматривает несколько версий возникновения пожара на военном складе в Черниговской области, сообщили в Киеве. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik рассказал, какая версия ему кажется наиболее вероятной.

Пожарные расчеты вооруженных сил Украины и Госслужбы по ЧС в ближайшее время смогут приступить к тушению очагов пожара на складе под Черниговом, сообщил во вторник пресс-центр Генштаба Украины.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал – один из крупнейших на Украине.

"По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) ситуация с безопасностью на 6-м арсенале позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению силами пожарных расчетов вооруженных сил Украины и Госслужбы по ЧС очагов пожара по периметру технической территории", – говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что за пожарами на военных складах стоит Москва.

"Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль", – написал Омелян в Facebook.

Служба безопасности Украины между тем рассматривает три версии возникновения пожара: диверсия, нарушение правил безопасности и поджог для сокрытия недостачи, сообщила во вторник пресс-служба президента Украины по итогам совещания Петра Порошенко с силовиками.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik рассказал, какая из названных версий ему кажется наиболее вероятной.

"Пожары на украинских военных складах случались и раньше, и при этом они часто совпадали с самыми разными скандалами: то получали огласку какие-то поставки оружия с Украины в третьи страны, поставки, которые лучше было бы не делать, то где-то на черном рынке уж очень явно всплывало украинское оружие. Оружия на Украине много, она традиционно была в мировой десятке крупнейших экспортеров, и торговала в основном наследием еще советской армии. Из-за этого, кстати, тоже часто случались скандалы. То они продавали старую технику под видом новой, то не могли выполнить заказ из-за отсутствия полного цикла производства. А то, что сейчас происходит… Самой рабочей выглядит версия, которая была изложена в свое время еще одним из героев фильма "Операция "Ы"", когда там грабили склад: "Все уже украдено до нас"", – сказал Александр Дудчак.

За последние годы на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. В ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.