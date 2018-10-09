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"Шоколад тоже весь Россия съела?". Эксперт о "новых данных" в деле Скрипаля

(обновлено: 19:11 09.10.2018)
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© AP Photo / Matt DunhamЗдание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 годЗдание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
© AP Photo / Matt Dunham
В Скотленд-Ярде отказались комментировать расследование проекта Bellingcat, утверждающего, что он раскрыл настоящие имена подозреваемых по "делу Скрипаля". Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что сюжетная канва этого "английского детектива" поражает.

Скотленд-Ярд отказался прокомментировать РИА Новости публикации сайта Bellingcat, утверждающего, что он раскрыл настоящие имена подозреваемых по делу в Солсбери.

Флаг Великобритании у здания посольства в Москве
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Британский проект Bellingcat, ранее публиковавший материалы, не находившие подтверждения, теперь утверждает, что подозреваемый Лондоном в причастности к делу Скрипалей Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин. Ранее Bellingcat сообщил, что еще один подозреваемый Лондоном в причастности к инциденту в Солсбери Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

"Мы ранее уже говорили, что считаем, что они (подозреваемые – ред.) использовали псевдонимы, выпущены европейский ордер на арест и "красные уведомления" Интерпола… Мы не собираемся комментировать предположения касательно их личностей", – сказал представитель Скотленд-Ярда.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik назвал дело с отравлением Скрипалей сериалом и обратил внимание, что Запад постоянно дополняет и меняет "сюжетную линию".

"История со Скрипалями превратилась в многосерийный сериал, причем, бесконечный. И он очень гибкий, то есть его фабула меняется в зависимости от текущей политической ситуации и накала борьбы между Россией и Западом. При этом сюжетная канва поражает своей не то что изменчивостью, а именно заданностью: сначала вбрасывается информация про двух человек, потом появляется третий человек, начинают меняться фамилии, все это обрастает какими-то новыми подробностями… То есть ведется огромная информационная работа, которая не имеет ничего общего с реальностью", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, Лондон, придумывая "новые обстоятельства" этого дела, пытается заставить Россию оправдываться, чтобы мы все глубже завязли в информационной войне, и в определенной степени ему это удалось.

"Вот с помощью этой постоянно изменяющейся канвы британцы пытаются заставить нас оправдываться. И надо сказать, что частично это удалось: сначала мы действительно начали оправдываться, но потом поняли, что это ловушка. С нами ведется тяжелая, многоходовая информационная война, в которой мы частично завязли, и чем больше мы пытаемся что-то доказать, тем больше мы в глазах Запада виноваты. Это такой зыбучий песок, который затягивает. Ведь точно по таким же лекалам нас обвиняют, например, в кибератаках. Шоколад на планете, видимо, тоже весь Россия съела… То есть в ход идет все что угодно. И никаких доказательств им не нужно: то, что мы – Россия, мы уже виноваты. Идет дискриминация страны, народа, государства", – отметил политолог.

Однако, по его словам, любая информационная кампания рано или поздно начинает рассыпаться.

"Любая информационная кампания начинает надоедать, даже столь сложно построенная кампания по отравлению Скрипалей, где меняются лица, меняются обвиняемые, ищутся их биографии, все это раскрывается… Все это абсолютно в стиле английских детективов, на которых эта страна выросла, шпиономания – это у них традиционное состояние. Но все равно даже столь интересный сюжет рано или поздно приедается, и вера к нему падает. Ведь, если этой версии со Скрипалями доверять, почему такие "беззубые" Соединенные Штаты и Великобритания, почему они такое допускают? То есть возникает ситуация, когда они просто начинают сами себя дезориентировать. Но и нам надо как-то выходить из этого "туннеля", света в конце которого никогда не будет. Надо искать какие-то нетрадиционные решения и прекращать оправдываться. И, наверно, надо отвечать им тем же", – заключил Андрей Суздальцев.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ – Александру Петрову и Руслану Боширову – обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей.

Президент РФ Владимир Путин на международном форуме Российская энергетическая неделя. 3 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, заявила, что подозреваемые – сотрудники ГРУ. По данным газеты Telegraph, британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Скрипалей.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, и 4 марта они осматривали местные достопримечательности. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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