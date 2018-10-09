Политолог: космос – та сфера, в которой у России и США нет конфликта

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал отношения с Россией в космосе великолепными. В эфире радио Sputnik политолог Николай Миронов высказал мнение, что космическая сфера может стать отправной точкой для расширения сотрудничества между РФ и США.

Находящийся в Москве глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что считает великолепными отношения в космосе, сложившиеся между Россией и США.

"Я считаю, что отношения между Россией и США в космосе великолепны", – сказал он, отвечая на вопросы студентов в МГУ.

Брайденстайн отметил, что, благодаря сотрудничеству, двум странам удалось сделать больше, чем если бы они работали поодиночке.

"Мы хотим полететь на Луну, и мы хотим, чтобы Россия была основным нашим партнером", – сказал глава NASA, добавив, что США не могут решить вопрос создания транспортной системы между Землей и Луной в одиночку.

Он также заявил, что НАСА готово сотрудничать с Россией и в других проектах.

"Мы будем сотрудничать с Россией в изучении Луны, Марса и других уголков Вселенной", – отметил глава НАСА.

Во вторник Джим Брайденстайн также впервые посетил Звездный городок в Подмосковье, где ознакомился с тренажерной базой российского Центра подготовки космонавтов.

Глава американского космического агентства 11 октября примет участие в запуске очередной экспедиции к МКС на космодроме Байконур.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов высказал мнение, что космическая сфера может стать отправной точкой для расширения сотрудничества между Россией и США.

"Космос – это та территория, которая и раньше создавала условия, возможности для улучшения отношений между нашими странами. Даже в период холодной войны в космосе было сотрудничество, и это позволяло разряжать обстановку. Безусловно, и сейчас сфера совместных исследований в разных областях – в космической области в первую очередь – это одна из площадок, где нет конфликта, где обе стороны вполне плодотворно сотрудничают. И, конечно, это может быть отправной точкой для расширения дружбы. Хотя нельзя не отметить, что в космосе тоже есть конкуренция между разными державами. В целом, космос – это территория нашего успеха и здесь мы можем сотрудничать с самыми разными странами, с США в том числе", – сказал Николай Миронов.