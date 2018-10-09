Крымский депутат: время играет в нашу пользу

Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Новоизбранный лидер БиГ Милорад Додик намерен добиваться признания Крыма частью РФ. В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что здравые голоса в Европе звучат все чаще.

Один из трех новоизбранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что будет добиваться признания Крыма частью России. Он сообщил об этом в интервью газете "Известия".

Додик, известный пророссийской и антинатовской позицией, побеждает в борьбе за кресло в президиуме (коллективный глава государства из трех человек, по одному от сербов, хорватов и боснийцев) от сербов.

"Ведь воссоединение полуострова с Россией произошло в результате легитимного референдума, который соответствовал Уставу ООН. Это был демократический процесс, во время которого жители полуострова высказали свою позицию", – подчеркнул он.

Политик отметил, что Крым исторически принадлежал России и был ее составной частью. По его мнению, парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева.

"Я лично чрезвычайно заинтересован в посещении полуострова, особенно теперь, когда он стал частью России, и намерен приехать в Крым, как только появится возможность", – добавил Додик.

При этом он дал понять, что не опасается давления со стороны Киева в этом вопросе. "На кого Украина может давить? Несколько раз звучала реакция украинского посла, но я даже не помню, в какой форме", – сказал политик.

Додик посоветовал украинцам заняться решением своих внутриполитических вопросов и понять, что "генерируемая Западом позиция Киева оказала на страну негативный и пагубный эффект". Он также призвал Киев нормализовать отношения с Москвой.

"Поймите, это все – большая геостратегическая игра. События в Крыму происходили в более демократичной атмосфере, нежели отторжение Косово от Сербии. Несмотря на это, США и большинство их союзников признают независимость Косово", – заключил Додик.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что здравые голоса в Европе звучат все чаще.

"Нам в Крыму, безусловно, приятно слышать здравые голоса представителей стран Европы, других государств о том, что у них есть понимание: Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и никак по-другому быть не может. В последнее время мы таких голосов слышим все больше – конструктивную позицию в странах европейского континента. Все-таки время играет в нашу пользу. Прошло более четырех лет с момента воссоединения Крыма с РФ, и сейчас в мире все больше понимания того, что необходимо двигаться на пути международного признания Крыма частью России. Ведь то, что случилось после – санкции, та пропасть, которая стала образовываться между европейскими странами и РФ, вредит в первую очередь странам Европы. Поэтому я убежден, что тенденция начала складываться, и она продолжится. Сегодня мы слышим истерию относительно Крыма со стороны Украины на самых разных международных площадках, но в мире уже на это никто не обращает внимания", – сказал Владислав Ганжара.