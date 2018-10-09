Эксперт: переход на электронные паспорта назрел

Российское правительство обсуждает замену бумажных паспортов на электронные, сообщают СМИ. О положительном эффекте такого решения и возможных опасностях в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Николай Миронов.

Российское правительство планирует начать постепенно переводить россиян с бумажных паспортов на электронные, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что в электронном паспорте будет объединено несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Кроме того, будет создан единый реестр данных всех жителей страны.

Новый паспорт поэтапно даст каждому россиянину доступ ко всем госреестрам и госуслугам, а запись об оказании этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.

Предполагается, что электронный паспорт будет сделан в виде пластиковой карточки с электронным чипом.

Стоимость реформы оценивается в 114,5 млрд рублей до 2024 года. Правительство планирует возместить затраты на ее проведение за счет госпошлины на получение нового вида паспорта.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил, что пришло время переходить на электронные документы.

"Безусловно, это назрело. Весь мир переходит на электронный документооборот во всех сферах, отказывается от бумажного носителя. Тем более, когда это сложно и требует особого изготовления, получения, стояния в очередях и так далее. Гораздо больше информации можно сконцентрировать в электронной базе и получать ее сразу же, быстро, одним щелчком. Это значительно облегчит работу государственных ведомств и жизнь граждан. Я думаю, что в ближайшие несколько лет это уже начнет происходить, и люди поймут, насколько это удобнее для них. Другое дело, что, конечно, здесь возникают вопросы безопасности, защиты информации. Нужно обеспечить процесс таким образом, чтобы никто не мог просто взять и получить доступ к данным. Я думаю, что это – одна из первоочередных задач, и именно от ее решения будут зависеть сроки введения в оборот электронных паспортов", — сказал Николай Миронов.