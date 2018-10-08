Мнение: говоря о "примирении с Россией", Тука не просто лукавит – он лжет

На Украине назвали условие примирения с Россией. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла обратил внимание на личность человека, сделавшего это заявление.

Примирение между Россией и Украиной возможно при наличии "обоюдного желания", заявил изданию "Главред" заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его мнению, перспектива улучшения отношений между странами, прежде всего, зависит от Москвы.

"Как быстро это произойдет? В первую очередь это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которая именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу", – сказал Тука.

Политик также отметил, что никогда не считал россиян "братским народом", потому что ему такое понятие чуждо.

"Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто Авель?", – заключил Тука, выразив надежду на возможное примирение двух стран.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал это заявление.

"Все зависит от личности человека, который произносит такие слова. Георгий Тука – замминистра по территориям, которые Украина потеряла – один из наиболее деятельных националистов, человек, чьи взгляды являются откровенно нацистскими. Он был одним из активных участников госпереворота. Печально знаменитый, а теперь уже комедийный сайт "Миротворец", куда вносят "врагов Украины", был создан им. Этот человек – один из тех, кто привел Украину к катастрофе. Он активно действует для того, чтобы националистический кошмар становился реальностью. Когда такой человек произносит такие слова, то он не просто лукавит, а он лжет. Но то, что он их произносит, весьма показательно. Конечно же, он чувствует настроения людей, видит, что украинцы устали, не знают, как жить дальше, но они не имеют возможности что-либо изменить. Выборы фальсифицируются, несогласных уничтожают, поэтому многие уходят в сторону, чтобы выжить. Видя это, Тука пытается переложить проблемы с больной головы на здоровую. На самом деле у России и Украины есть взаимное желание жить мирно, но именно такие, как Георгий Тука, не дают возможности этому желанию реализоваться. Только тогда, когда такие люди уйдут из политической жизни Украины, мы сможем начать новую страницу в наших отношениях", – сказал Владимир Джаралла.