Мнение: в убийстве болгарской журналистки могли быть замешаны крупные силы

В ОБСЕ прокомментировали смерть болгарской журналистки Виктории Мариновой, занимавшейся расследованиями. Политолог Владимир Зорин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта трагедия отражает положение дел в современном мире.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир опечален и потрясен гибелью журналистки Виктории Мариновой в Болгарии, говорится в его заявлении на сайте ОБСЕ.

Ранее болгарский информационный портал Novinite.соm сообщил, что 6 октября в городе Русе на севере Болгарии была убита административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова. Следствие считает, что убийство могло быть связано с расследованием журналистки. Последней темой, над которой она работала, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

"Меня шокирует ужасное убийство журналистки, занимавшейся расследованиями, Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду внимательно следить за расследованием, открытым властями. Я настоятельно призываю быстро найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки ", — заявил Дезир.

Он также отметил рост числа нападений на женщин-журналистов и добавил, что безопасность журналистов "имеет первостепенное значение".

Член Российского общества политологов, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин высказал мнение, что эта трагедия отражает положение дел в современном мире.

"Это характерный случай для современной ситуации в мире и представления общественности о добре и зле, если широко смотреть на эту ситуацию. А что касается именно Болгарии, мне кажется, это все-таки исключение. И тут наверняка задействованы действительно крупные силы и, возможно, с международным участием. Реакция ОБСЕ на эти события – в духе, стиле и полномочиях организации. Я давно знаком с этой организацией, с тех пор как они активно участвовали у нас на Кавказе. Она имеет и благие намерения, но полномочий и реальных рычагов у нее немного. В основном, это консультативные и оценочные функции", — сказал Владимир Зорин в эфире радио Sputnik.