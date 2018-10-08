Политолог: Идлиб – "ключевой момент" в возрождении государственности Сирии

Президент Сирии Башар Асад объяснил "истерию" Запада вокруг ситуации в Идлибе. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин высказал мнение, что Дамаск и западные страны преследуют абсолютно разные цели в отношении этой сирийской провинции.

Президент Сирии Башар Асад уверен, что исход борьбы за провинцию Идлиб, часть которой Дамаск по-прежнему не контролирует, имеет судьбоносный характер для Запада. Об этом он заявил перед участниками открывшегося в Дамаске пленума Партии арабского социалистического возрождения.

По мнению главы государства, победа правительственных сил в борьбе за Идлиб разрушит планы западных стран по Сирии.

Башар Асад также обозначил сирийскую позицию по соглашению России и Турции об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе. Он отметил, что договоренность, позволившая избежать кровопролития, носит временный характер. "Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем террористов, вернется под контроль государства", — цитирует агентство SANA слова Асада.

В середине сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. В Идлибе находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. Западные государства, в свою очередь, выступают против военной операции в Идлибе, игнорируя заявления России и партнеров по астанинскому процессу о том, что Идлиб стал последним оплотом террористов.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отметил в эфире радио Sputnik, что Сирия и западные страны преследуют в этой ситуации разные цели.

"Сирию освобождает законное правительство. Идлиб – это ключевой момент в возрождении сирийской государственности. Естественно, сирийский президент призывает народ и свою армию к тому, чтобы сделать это последнее усилие, которое, я думаю, будет довольно тяжелым, для того, чтобы объединить страну заново и вернуть ей суверенитет. Что касается Запада, то изначальной задачей было расформирование сирийской государственности, свержение Асада, разделение Сирии как единого государства на несколько анклавов, которые бы контролировали разные стороны. Пока это сорвано, об этом можно говорить достаточно уверенно. Но в военном плане операция в Идлибе будет очень тяжелой, и сказать, что это решится в ближайшие дни, было бы очень опрометчиво. Запад не заинтересован в том, чтобы Асад вернул контроль над всеми территориями внутри Сирии. В этом никак не заинтересованы также ни Израиль, ни страны Персидского залива, которые тоже видят свой интерес в том, чтобы сирийское государство прекратило свое существование", — сказал Михаил Смолин.