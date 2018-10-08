РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: Идлиб – "ключевой момент" в возрождении государственности Сирии

06441
© Фото : SANAСирийский военнослужащий в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фотоСирийский военнослужащий в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA
Президент Сирии Башар Асад объяснил "истерию" Запада вокруг ситуации в Идлибе. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин высказал мнение, что Дамаск и западные страны преследуют абсолютно разные цели в отношении этой сирийской провинции.

 Президент Сирии Башар Асад уверен, что исход борьбы за провинцию Идлиб, часть которой Дамаск по-прежнему не контролирует, имеет судьбоносный характер для Запада. Об этом он заявил перед участниками открывшегося в Дамаске пленума Партии арабского социалистического возрождения.

По мнению главы государства, победа правительственных сил в борьбе за Идлиб разрушит планы западных стран по Сирии.

Башар Асад также обозначил сирийскую позицию по соглашению России и Турции об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе. Он отметил, что договоренность, позволившая избежать кровопролития, носит временный характер. "Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем террористов, вернется под контроль государства", — цитирует агентство SANA слова Асада.

В середине сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. В Идлибе находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. Западные государства, в свою очередь, выступают против военной операции в Идлибе, игнорируя заявления России и партнеров по астанинскому процессу о том, что Идлиб стал последним оплотом террористов.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отметил в эфире радио Sputnik, что Сирия и западные страны преследуют в этой ситуации разные цели.

"Сирию освобождает законное правительство. Идлиб – это ключевой момент в возрождении сирийской государственности. Естественно, сирийский президент призывает народ и свою армию к тому, чтобы сделать это последнее усилие, которое, я думаю, будет довольно тяжелым, для того, чтобы объединить страну заново и вернуть ей суверенитет. Что касается Запада, то изначальной задачей было расформирование сирийской государственности, свержение Асада, разделение Сирии как единого государства на несколько анклавов, которые бы контролировали разные стороны. Пока это сорвано, об этом можно говорить достаточно уверенно. Но в военном плане операция в Идлибе будет очень тяжелой, и сказать, что это решится в ближайшие дни, было бы очень опрометчиво. Запад не заинтересован в том, чтобы Асад вернул контроль над всеми территориями внутри Сирии. В этом никак не заинтересованы также ни Израиль, ни страны Персидского залива, которые тоже видят свой интерес в том, чтобы сирийское государство прекратило свое существование", — сказал Михаил Смолин.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена