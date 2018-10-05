Эксперт рассказал, что повлияло на выбор лауреатов премии мира в этом году

Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием – конголезскому гинекологу Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад. В эфире радио Sputnik эксперт Виктор Титов прокомментировал выбор Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию мира за 2018 год присудили Денису Муквеге и Наде Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны. Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет.

Денис Муквеге – конголезский гинеколог, основатель госпиталя Панзи, специализирующегося на помощи жертвам группового изнасилования. Крупнейший современный специалист в области лечения гинекологических травм, спасший тысячи женщин.

Надя Мурад – иракская правозащитница, пережившая сексуальное рабство в "Исламском государстве"*. Ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия.

Старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Виктор Титов в эфире радио Sputnik предположил, что повлияло на выбор Норвежского нобелевского комитета.

"В данном случае есть три аспекта. Во-первых, нужно понимать, что Нобелевская премия мира – самая политизированная награда на нашей планете. Поэтому и ее вручение всегда обусловлено конкретным политическим контекстом, политическими трендами, которые доминируют в глобальной информационной повестке дня. То есть, говоря о тех или иных лауреатах Нобелевской премии мира, следует понимать, что эта награда абсолютно политизированная и даже, я бы сказал, имеет конъюнктурный оттенок. Достаточно вспомнить, что у нас лауреатом стал президент США Барак Обама, который успел начать две войны – в Сирии и в Ливии – и не смог закончить еще две – в Ираке и Афганистане. То есть конъюнктурный отпечаток всегда нужно учитывать, понимать, анализировать", – сказал Виктор Титов.

По его мнению, Нобелевский комитет, ко всему прочему, пытается соблюсти некое разнообразие.

"Второй момент – при всей конъюнктурности происходящего можно отметить, что Нобелевский комитет пытается поддерживать некоторое разнообразие. Смотрите: за три года у нас лауреатами стали и организация, которая борется за запрещение ядерного оружия, выступает за ядерное разоружение, и люди, которые борются против сексуального насилия, и сами жертвы сексуального насилия, и президенты… То есть можно говорить, что видимость некоего разнообразия сейчас Нобелевский комитет пытается поддерживать", – отметил эксперт.

Кроме того, как полагает Виктор Титов, есть и еще один важный аспект.

"Третий аспект, самый злободневный: поскольку тема сексуального насилия является сейчас на Западе – а именно западные информационные тренды определяют, кому дадут премию – актуальной, причем, в разных измерениях, естественно, что премию получили именно эти люди (Денис Муквеге и Надя Мурад – ред.). В этом плане все полностью укладывается в глобальный тренд. Таким образом, на присуждение премии этим людям, в том числе, повлияла тема роста сексуального насилия в Европе со стороны мигрантов. То есть это попытка объяснить это не некими серьезными промахами европейских политиков, в частности, в области миграционной политики, а попытка представить все так, что есть какие-то плохие люди из ИГИЛ*, из "Исламского государства"*, которые, соответственно, несут ответственность. И все страдают наравне – не важно, какой цвет кожи, какая национальность, какая религия…", – заключил эксперт.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград, ее вручают не в Стокгольме, а в Осло, но тоже 10 декабря – в день кончины основателя премии.

В этом году на награду претендовали 329 кандидатов, из которых – 112 общественные и международные организации.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018-ом составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов США).

*Террористическая организация, запрещенная в России