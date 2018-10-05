Военный эксперт назвал преимущества танка "Армата" перед Abrams

Экипаж американского танка Abrams оценил новейший российский танк Т-14 "Армата". Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik выразил несогласие с некоторыми из этих оценок.

Члены экипажа одного из американских танков M1 Abrams в интервью Business Insider дали оценку новейшему российскому танку Т-14 "Армата".

Американские танкисты, побеседовавшие с изданием на условиях анонимности, назвали платформу "Арматы" в целом эффективной, отметив при этом защищенность экипажа боевой машины.

Однако они раскритиковали автоматическую систему заряжания танка, назвав ее непрактичной и заявив о преимуществах ручного заряжания снарядов, которое используется в Abrams. Танкисты также выразили мнение, что сложность полностью автоматизированной башни Т-14 может подвести экипаж в случае какой-либо осечки в ходе боя.

Эти оценки в эфире радио Sputnik прокомментировал военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Что касается утверждения о преимуществах ручной системы заряжания снарядов, то, мне кажется, это нелепость. Потому что во время боя, когда танк трясет на пересеченной местности, попасть снарядом в казенник ствола намного труднее, чем это делает автоматическая система танка. Кроме того, в Abrams четыре члена экипажа, в Т-14 "Армата" – три. Представьте, если танк погибает… И это тоже большой недостаток зарубежного танка. У танка Т-14 еще очень хорошая дополнительная защита – это активная броня. У "Арматы" много преимуществ по сравнению с любым зарубежным танком, поэтому эту платформу называют "прорывом в танкостроении XXI века". Конечно, решающее преимущество танка Т-14 заключается в том, что его экипаж находится в бронированной капсуле, то есть при взрыве боеприпасов экипаж останется жив. Еще преимущество – это необитаемая башня, вооружением там управляют через цифровые системы. Я уже не говорю о том, что скорость "Арматы" выше, чем любого другого зарубежного танка", – сказал Виктор Литовкин.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением. За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.

M1 Abrams – основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, Египта, Австралии и Марокко, а также некоторых ближневосточных государств. Среди недостатков этой боевой машины эксперты называют небольшую толщину брони бортов корпуса, отсутствие автомата заряжания и высокую стоимость каждой единицы.