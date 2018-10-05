"Боевые кузнечики". Эксперт об учениях Украины в Азовском море

Украина анонсировала широкомасштабные учения в Азовском море. Какую роль это может сыграть в сложившейся обстановке, в эфире радио Sputnik предположил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море, заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.

По его словам, Украина наращивает военные силы из-за "российской агрессии".

"Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", – цитирует Турчинова Ukrinform.

Ранее в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, создав там военно-морскую базу. По словам депутата Рады Ивана Винника, планы по ее развертыванию уже утверждены Генштабом Украины.

В Госдуме желание Киева назвали "воздушными замками", а эксперты указали на то, что создать на Азове базу невозможно. Море слишком мелкое, чтобы по нему ходили крупные военные суда.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин.

"У них в последнее время очень сильно шагнуло вперед развитие вооруженных сил, в частности, в Азовском море. У них там появились боевые кузнечики и даже боевые вши. Поэтому мы должны очень внимательно отнестись к этим учениям, потому что распространение этих насекомых в Азовском море очень сильно угрожает безопасности России, и в связи с этим нам нужно запасаться дустом. Иными словами, обсуждать учения украинских вооруженных сил в Азовском море – это примерно то же самое, что заниматься энтомологией в этом регионе. Поэтому пусть проводят любые учения – это не играет никакой роли, никак к нам не относится, и уже тем более никак не может представлять для нас опасность", – сказал Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik.

В конце сентября украинское судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" прошли в Азовское море. Как утверждал Петр Порошенко, эти корабли станут частью новой военно-морской базы ВМСУ.