"В тисках системы". Политолог о противостоянии Трампа и "фейковых СМИ"

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что СМИ его ругают за мягкость к России. Это происходит потому, что внешнеполитическая повестка стала для США ключевой, отметил в эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков.

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что "фейковые СМИ" несправедливо ругают его за отношение к России и КНДР.

"Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей – слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий. Фейковые новости, все они – фейковые новости!" – заявил он, выступая перед сторонниками в Миннесоте.

Сейчас в США идет расследование о предполагаемых связях Трампа с Москвой и о "вмешательстве" России в американские выборы. Дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса. Эти обвинения опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Российская сторона называет их бездоказательными, а Трамп – "охотой на ведьм". Кроме того, американский лидер считает, что демократы таким образом пытаются подорвать легитимность его президентства. Никаких доказательств вмешательства до сих пор нет.

Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Это были первые полномасштабные переговоры президентов США и России.

Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik отметил, что споры между Трампом и его оппонентами лишний раз показывают, что внешнеполитическая повестка стала для США основной.

"Трамп, видимо, думал, что, став президентом, сможет что-то менять в этой жизни. Но американская политическая система состоит из сложной системы сдержек и противовесов и институализированной системы лоббизма. К тому же конгресс фактически лишил президента США традиционной монополии во внешнеполитических вопросах. И это говорит о том, что внешнеполитическая повестка сейчас стала для США ключевой. Понятно, что Трамп – человек амбициозный, и его такое решение не устраивает. Но он зажат в тисках американской политической системы. В то же время нельзя его представлять в качестве "борца с системой". В такой устоявшейся системе "чертик из табакерки" президентом стать не может", – считает Леонид Крутаков.