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Политолог о высылке россиян из Нидерландов: про ОЗХО заговорили не случайно

(обновлено: 15:32 04.10.2018)
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© AFP 2018 / ANP / Bart MaatПресс-конференция службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018Пресс-конференция службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018
© AFP 2018 / ANP / Bart Maat
Нидерланды выслали четырех россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на ОЗХО, сообщило Минобороны королевства. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik оценил ситуацию.

Амстердам выслал четырех россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.

Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, граждан России выдворили 13 апреля. У них были дипломатические паспорта.

Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Если у пациента едет крыша…". Эксперт о новых обвинениях России в США

Представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн назвал имена высланных россиян. По его данным, это киберспециалисты Алексей Моренец и Евгений Серебряков, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые отвечали за "разведывательную поддержку".

Амстердам утверждает, что, кроме документов ОЗХО, россияне пытались получить доступ к файлам расследования дела о крушении рейса МН17.

Временного поверенного в делах России вызвали в нидерландский МИД для объяснений. 

В МИД РФ расценили обвинения Нидерландов как проявление шпиономании. "Западная шпиономания набирает обороты", – заявили в МИД.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения со стороны Нидерландов.

"Это очередной элемент информационной войны против России. Эта тема уже стала, по сути, анекдотом. Кажется, уже нет ни одной страны в Европе, которая не обвинила бы Россию в проведении компьютерных атак по самым разным поводам – будь то избирательная кампания или что-то еще. И я, кстати, думаю, что в данном случае это уже не действует на публику – потому что слишком часто речь идет о якобы имеющих место кибератаках со стороны России, и даже неискушенный европейский обыватель уже может усомниться в подобного рода информации. В любом случае прискорбно, что Нидерланды присоединились к развязанной против России информационной войне, лидерами которой являются США и Великобритания, проявили, так сказать, солидарность со старшими партнерами по НАТО. Конечно, в данном случае речь идет о гибридной войне, которую против России ведет коллективный Запад, включая Нидерланды. Эта политика является скоординированной, она представляет собой череду обвинений России в совершении разного рода преступлений – здесь и кибератаки, и дело Скрипалей, и, конечно же, Украина, и многое другое", – сказал Владимир Шаповалов. 

По его мнению, одной из целей новых обвинений в адрес РФ является увязать между собой две темы – хакерские атаки и химическое оружие. 

"То, что очередным элементом информационной атаки на Россию стало именно обвинение в том, что она якобы совершила кибератаку на ОЗХО, не вызывает удивления, потому что это тема, которая работает сразу на двух полях. С одной стороны, это обвинение в ведении кибервойны против Запада, с другой – это муссирование в очередной раз химической темы: Запад постепенно формирует образ России как страны, являющейся основной химической угрозой для всего мира", – отметил Владимир Шаповалов.

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