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Эксперт: Китай может "ответить" США в нефтяной сфере, и он это уже делает

(обновлено: 12:39 04.10.2018)
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© REUTERS / Damir SagoljПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Пекине, КНРПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Пекине, КНР
© REUTERS / Damir Sagolj
Импорт нефти из США в Китай, как сообщается, полностью остановлен. Эксперт Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik объяснил, как это вписывается в торговую войну, объявленную Китаю Белым домом.

Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, передает агентство Reuters.

"Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. Раньше это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", – сказал Се Чуньлинь в рамках судоходного саммита в Гонконге. 

Американский эсминц USS Decatur
© AFP 2018 / Tengku Bahar
Эксперт: пошлины не действуют, и США начинают давить на Китай по-другому
Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Вашингтон начал поставлять Пекину нефть всего два года назад. По данным Управления энергетической информации США, экспорт американского черного золота в Китай в 2017 году превысил совокупный объем поставок в Британию и Нидерланды, которые занимают третье и четвертое место по объему импорта американской нефти. Китай же стал в списке вторым после Канады – на долю Пекина приходилось около 20% американского экспорта. При этом для КНР поставки нефти из Соединенных Штатов составляют всего 3%.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Китай вполне обойдется без импорта нефти из США.  

"Китай может себе позволить такие меры: у него есть нефть с Ближнего Востока, у него есть нефть из Венесуэлы, у Китая, в конце концов, есть нефть из России. Вот они и отвечают, они в этом плане молодцы, у них есть возможность ответить, и они это делают. Потому что та торговая война, которую (президент США Дональд) Трамп развязывает против Китая – она не то чтобы беспрецедентна, но весьма и весьма существенна. Это, наверное, даже серьезнее, чем то, что сейчас Америка пытается делать в отношении Российской Федерации", – считает Геворг Мирзаян.   

Он отметил, что США не имеют никаких возможностей препятствовать возможному увеличению экспорта российской нефти в КНР. 

"Россия – это не Иран, и США не смогут ввести ограничения на поставку нефти из России. Если они введут запрет на покупку американскими компаниями российской нефти и будут пытаться заставлять другие страны присоединиться к этим санкциям, то это вызовет огромный бунт в мире. Это была бы абсолютно невменяемая мера и сомневаюсь, что страны мира стали бы ее соблюдать", – сказал Геворг Мирзаян.   

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan, File
"На войне как на войне". Эксперт о перспективах отношений Китая и США
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между двумя государствами. Соединенные Штаты ввели сбор в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 млрд долларов в год. В качестве контрмеры Пекин в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые американские сборы в размере 10% на китайские товары – на 200 млрд долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины от 5 до 10% на американский импорт объемом 60 млрд долларов. Нефть не подпадает под эти пошлины, однако китайские компании решили пока воздержаться от ее закупок.

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