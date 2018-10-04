РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"С металлоломом не воюем". Аналитик о готовности Украины к "бою" с Россией

0720
© Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по РКБуксир Корец ВМС УкраиныБуксир Корец ВМС Украины
© Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК
На Украине заявили о готовности с боем прорваться через Керченский пролив. Украинским военным морякам на корабли нужно брать психологов, так это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik военный аналитик Александр Жилин.

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, в интервью агентству "Укринформ" заявил, что украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками во время прохода через Керченский пролив.

По словам Коваленко, обстановка была "нервной", поэтому моряки якобы приняли меры предосторожности. "Боевые группы, пулеметы – все заряжено было", – заявил капитан, добавив, что "два человека в полной экипировке стояли на видном месте, чтобы россияне видели".

При этом, по утверждению украинского моряка, экипаж подготовил "пожарные рукава", чтобы "смывать" российских пограничников, "если бы полезли".

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин уверен, что такая "демонстрация боеспособности" говорит о том, что на самом деле корабли ни к чему не годны.

"Очередное заявление украинской стороны о том, что она готова к боестолкновению с РФ, что она доминирует в каких-то морях и так далее – это признаки осеннего психического обострения. Если команда выставляет два человека с автоматами на палубе, демонстрируя боеспособность корабля, значит, эта команда перегоняет металлолом. Мы не воюем с металлоломом. Если нужно, мы воюем так, как мы показали это в Сирии, когда противник вообще не видит тех, кто наносит удар, и на голову падают ракеты, которые уничтожают врага. Предвыборная кампания Порошенко, к сожалению, строится исключительно на русофобии. Я не знаю, даст ли ему это какие-то дивиденды, но превращать свою страну в посмешище, выставлять ее в глупом свете – это уже за пределами добра и зла. Поэтому весь этот пиар апоминает диагноз, а не реальное отображение событий. Я хотел бы порекомендовать нашим украинским братьям спокойнее относиться осенью к внешним раздражителям, таким, как, например, смена погоды. А лучше, когда на корабле есть оружие, им брать с собой психолога. Думаю, он в состоянии помочь украинским ВМС в составе двух ржавых кораблей", – отметил Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

По словам капитана Коваленко, в процессе перехода он специально нарушил правила и сообщил российским военным, что "Корец" "планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море", хотя, согласно правилам мореплавания, он должен был заявить: "Прошу разрешить проход".

Эти правила "написаны кровью", и их нарушение могло привести к серьезным последствиям, отметил Александр Жилин.

"Коваленко заявляет, что он устроил провокацию, фактически создав опасную ситуацию, пойдя на грубейшее нарушение правил. Это может закончиться очень плачевно. Все законы, которые касаются мореплавания или воздушного движения, написаны кровью. И когда подобного рода вояки бахвалятся тем, что они в зоне повышенной ответственности безответственно относятся к соблюдению этих законов, значит, этого человека военная прокуратура Украины должна как минимум вызвать на допрос и разобраться, что там произошло. Потому что в следующий раз это доведет дело до ситуации, когда нашим ребятам придется ответить. Отдает ли Коваленко себе отчет в том, что если бы было столкновение, то как бы он смотрел в глаза матерям и женам тех военных моряков, которых пришлось бы хоронить? Или главная цель – это спровоцировать Россию? До тех пор, пока такие идиоты допускаются до командования объектами с оружием, будет сохраняться напряженность и опасность с украинской стороны. Украина и так уже стала территорией террора и непредсказуемости. Но когда слышишь такие откровения командира, нужно мировому сообществу задуматься о том, с кем мы имеем дело – с шизофрениками?" – сказал Александр Жилин.

Заявления украинской стороны относительно прохода кораблей через Керченский пролив противоречат друг другу. Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук заявил, что российские лоцманы "провели спокойно эти два корабля ("Донбасс" и "Корец") в Азовское море, и они дальше пошли – сначала до Мариуполя, потом до Бердянска".

При этом в ВМС Украины сообщили, что корабли "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем", при этом "переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке".

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" 22 сентября прошли вдоль берегов Крымского полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. На следующий день украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена