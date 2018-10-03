Аналитик: ПАСЕ "плевать" на мнение Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность по поводу планов ПАСЕ вернуть Россию без всяких условий. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik рассказал, на что рассчитывают в Киеве, делая подобные заявления.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook выразил опасения по поводу того, что ПАСЕ "стоит на грани" возвращения России в ассамблею "без выполнения требований резолюций этого авторитетного органа".

"Давайте использовать по максимуму контакты с другими парламентариями, чтобы убедить каждого (не делать этого – ред.)… призываю очень тесно сотрудничать с дипломатами", – написал Климкин. По его словам, необходимо общаться не только с теми, кто поддерживает позицию Украины, но и теми, кто "лоббирует совсем другие, не всегда приятные для нас позиции".

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев по итогам встреч в Берлине сообщил, что немецкая сторона выступает за возвращение РФ в состав ПАСЕ.

Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев пытается использовать любой повод, чтобы показать, что европейцы поддерживают Украину. Однако у ПАСЕ другой взгляд на ситуацию, считает эксперт.

"Для Украины это совершенно логичный и понятный шаг: они используют любой инструмент, чтобы показать, что, мол, Европа с ними, а Россия – "в изоляции". Поэтому то, что нас исключили из ПАСЕ, а точнее – мы сами перестали платить взносы, что, как я считаю, абсолютно правильно, для внутреннего потребления на Украине использовалось в качестве демонстрации и подтверждения факта, что Европа с Украиной. Сейчас же смысл существования ПАСЕ без России оказался под вопросом, потому что Парламентская ассамблея стран Европы и создавалась, по сути, исключительно для того, чтобы парламенты Европы общались с Россией", – сказал Руслан Осташко.

По его словам, в ПАСЕ прекрасно понимают, что смысла существования этой организации без России просто нет.

"К тому же Россия не платит взносы, и это, как даже сами руководители ПАСЕ говорят, достаточно серьезно влияет на их экономическое состояние. Так что они поразмыслили и поняли, что долго это продолжаться не может, поэтому решили налаживать отношения с Россией. Украине это, естественно, не нравится, они будут трактовать это как "давление Путина" на Европу. Но ПАСЕ плевать на мнение Украины. Потому что Украина в этой структуре является исключительно дополнением к России, прежде всего, в общении парламентов Европы с РФ", – отметил аналитик.