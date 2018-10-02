Эксперт оценил значение открытий лауреатов Нобеля по физике

Нобелевскую премию получили ученые за открытия в области лазерной физики. В эфире радио Sputnik директор по исследованиям "Сколтеха" Иван Шерстов отметил, что в обществе существует огромный запрос на технологии, связанные с этими изобретениями.

Нобелевскую премию по физике за 2018 год присудили Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за новаторские изобретения в области лазерной физики, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Отмечается, что их открытия произвели революции в лазерной физике и сегодня "чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы можно наблюдать в новом свете".

Эшкин получит половину награды "за оптические пинцеты и их применение в биологических системах". Другую половину вручат профессорам Муру и Стрикланд – "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

Эшкин – американский физик, пионер в области создания оптических ловушек, автор 47 патентов. Он также известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах.

Муру и Стрикланд – французский и канадский физики. В 1985 году они предложили новую технику сверхмощных лазерных импульсов – усиление чирпированных импульсов.

В эфире радио Sputnik директор по исследованиям "Сколтеха", ученый-физик Иван Шерстов оценил значение изобретений.

"Эшкину вручили за оптические пинцеты, то есть лазерную технологию, с помощью которой можно адресно обращаться в биологических объектах вплоть до органелл клетки. Французу и канадцу – за разработку и получение ультракоротких импульсов. Оптические пинцеты – это ключевая технология, которая толкнула к масштабному исследованию в области биомедицины. Сейчас в обществе огромный запрос на биомедицинские технологии, в том числе – для продления жизни, для борьбы с разными заболеваниями. Методы лазерной технологии в этой области – инструмент, которым до этого не обладали. В области ультракоротких импульсов эта технология нужна для широкого спектра задач, начиная от инерциального термоядерного синтеза и заканчивая, в том числе, телекоммуникационными технологиями и сверхточными атомными часами", – сказал Иван Шерстов.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).