"Мир ждет от США разъяснений". Экономист о рекордном госдолге США

Госдолг США достиг отметки в 21,516 трлн долларов, сообщили СМИ. Экономист Александр Абрамов в эфире радио Sputnik рассказал, чем это могло быть вызвано и как могут отреагировать инвесторы.

Государственный долг США достиг рекордной отметки в 21,516 трлн долларов, сообщает издание Washington Examiner.

За 2018 финансовый год, который закончился 30 сентября, он вырос на 1,2 трлн долларов.

Издание также отмечает, что к 2020-му дефицит бюджета Соединенных Штатов превысит отметку в триллион долларов, при этом госдолг сохранит тенденцию к ускорению роста, потому что расходы правительства никак не контролируются.

В августе в американском конгрессе сообщили, что займы правительства за первые 11 месяцев завершившегося финансового года составили 895 млрд долларов – на 222 млрд больше, чем в предыдущем году.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте России Александр Абрамов в эфире радио Sputnik объяснил, чем могло быть вызвано повышение госдолга США до нового рекордного уровня.

"Нужно сразу оговориться, что до тех пор, пока США способны эффективно обслуживать свой долг, то есть платить исправно, претензии к ним вряд ли кто-то из инвесторов может предъявить по поводу высокого уровня их долга. Но это действительно стало большой проблемой, и нынешний рекорд вызван, скорее, такими проблемами, как налоговая реформа и некоторые другие послабления, в результате которых пока сократилась доходная база их бюджета. Очевидно, в расчетах налоговой реформы они полагали, что пройдет какое-то время и дополнительные доходы появятся. Пока это не очень оправдывается. Поэтому это (рост госдолга США – ред.) становится более тревожной проблемой и, наверное, мир сегодня ждет от Соединенных Штатов все-таки более или менее внятных разъяснений, что будет дальше происходить", – сказал Александр Абрамов.