Эксперт: утверждения о лидерстве NASA в космосе – это "неправильный подход"

Глава NASA уверен, что США продолжат лидировать в космосе. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что значительная часть космических проектов реализуется в кооперации.

NASA изменило мир к лучшему, и США продолжат лидировать в космосе, чтобы изменить мир, заявил глава ведомства Джим Брайденстайн по случаю 60-й годовщины формального учреждения агентства.

"Первого октября мы отмечаем 60-й день рождения NASA. Наше великое агентство изменило мир к лучшему", – сказал он в видеообращении.

По словам Брайденстайна, в течение "потрясающих" шести десятилетий США преподнесли миру ряд амбициозных миссий в науке, авиации и исследовании космоса человеком.

"Америка продолжит лидировать в космосе. Мы достигнем новых вех, которые изменят мир. Мы будем вдохновлять новое поколение, которое будет основываться на нашем наследии", – сказал Брайденстайн, обращение которого опубликовано в Twitter космического ведомства.

Президент Дуайт Эйзенхауэр подписал указ о создании NASA 29 июля 1958 года. Фактическая работа ведомства началась 1 октября. Первым директором NASA стал Томас Кит Гленнан, занимавший эту должность до 1961 года. Брайденстайн является 13-м по счету руководителем космического ведомства со дня его основания.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал слова Брайденстайна о лидерстве NASA.

"Американцы лидируют по числу запусков, по уровню достигнутого при этих запусках. То есть основание так говорить есть. Но при этом считать, что мы – где-то далеко позади, не правильно. Да, сейчас масштаб наших миссий – и по задачам, и по результатам – несколько снизился относительно прежних времен. Тем не менее, что касается, например, пилотируемых полетов, говорить, что здесь американцы лидируют… Это точно не так. Это касается и других направлений. Например, исследования планеты Венера. Здесь, безусловно, мы лидеры. Это отражается и на наших отношениях: готовящаяся миссия будет проведена с участием американцев по их просьбе, причем настоятельной просьбе. От этого сотрудничества выигрываем и мы, и они", – сказал Натан Эйсмонт.

По его словам, сейчас значительная часть проектов в космосе реализуется в кооперации.

"Даже те проекты, которые проходят в масс-медиа как американские, на самом деле – международные. Например, замечательный проект James Webb Space Telescope. Это космический аппарат с очень мощным телескопом беспрецедентных характеристик. Американцы любят говорить, что это их проект, но на самом деле он только наполовину американский, а наполовину европейский. И таких проектов много. И многие наши научные проекты делаются в кооперации с зарубежными учеными. То есть космос – очень сильно интернациональный. И одна из задач космической деятельности, как мне кажется, это возможность ставить задачи, которые интересны всему человечеству. Поэтому здесь выделять лидерство – это просто неправильный подход", – считает эксперт.