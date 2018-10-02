"Обидно, горько и неожиданно". Юрий Стоянов о кончине Романа Карцева

Народный артист России Роман Карцев умер в возрасте 79 лет в Москве. Актер и режиссер Юрий Стоянов в эфире радио Sputnik поделился эмоциями от печального известия.

Народный артист России, актер театра, эстрады и кино Роман Карцев умер в возрасте 79 лет в Москве, сообщила РИА Новости его директор Наталья Жеромская.

"Да, действительно. Это случилось сегодня в больнице, в районе девяти часов утра", – подтвердили в пресс-службе Московского театра миниатюр.

По данным Пятого канала, на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице.

Актер, режиссер, продюсер программы "Городок" Юрий Стоянов в эфире радио Sputnik поделился эмоциями от известия об уходе Романа Карцева.

"Это очень дорогой мне человек. Даже не знаю, как на это реагировать… Это для меня такой очень важный и большой осколок моей "малой Родины", очень важный одессит для меня. Удивительно талантливый человек, уникальный самородок, потрясающий артист, очень "своего" чувства юмора человек, невосполнимый. Эта ниша – незаполняемая в жанре, абсолютно. Очень обидно, горько и неожиданно", – сказал Юрий Стоянов.

Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Наибольшую популярность артисту принесли роли в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".