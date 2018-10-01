"В Раде изгаляются". Политик об идее запрета "русского мира"

В Верховной раде предложили запретить понятие "русский мир". Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал эту инициативу.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие "русский мир", признать его "формой нацизма".

Русский мир – концепция международного сообщества, участники которого объединены приверженностью к России и в целом – к русскому языку и культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее отметил, что "русский мир" – это одновременно и "украинский мир, и белорусский мир, мир всея Руси", "это мир, который создан через крещение в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа".

Поправки в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (относительно осуждения и запрета "русского мира" на Украине) зарегистрированы в украинском парламенте под номером 9139. Поправки предлагают рассмотреть представители "Блока Петра Порошенко" и внефракционные депутаты.

В частности, предлагается на законодательном уровне признать, что "русский мир" – это якобы "форма национал-социализма (нацизма), "российская неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие".

Законопроект предлагает запретить любую пропаганду "русского мира" на Украине, в том числе и путем распространения информации о том, что "российская православная церковь – основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру", а также использование такой идеологии "как основания для объединения украинского и российского народов".

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал документ.

"Тема так называемой украинской идентичности основана на русофобии и отрицании всего русского. В преддверии избирательной кампании украинские политики изгаляются один перед другим для того, чтобы показать свою патриотичность. Поэтому мы можем увидеть еще более абсурдные решения о тех или иных запретах, которые на самом деле являются противоречащими конституции и существующим законам, но очень "удачные" для продолжения волны ненависти, русофобии и подозрительности среди граждан Украины", – сказал Вадим Колесниченко.

На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.

Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

В ответ замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко предложил депутатам Львовского областного совета запретить "ветер с востока".