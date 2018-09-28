Эксперт: Германия показывает твердость духа в вопросе "Северного потока-2"

Глава МИД Германии Хайко Маас ответил на претензии лидера США Дональда Трампа по российскому газу. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко отметил, что эту позицию немецкое правительство сформировало давно и твердо ее отстаивает.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Берлина по поводу "Северного потока-2", сообщает газета Handelsblatt.

Во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Трамп в очередной раз упрекнул Германию в "полной зависимости от российских энергоресурсов".

В ответ на это Маас заявил, что приведенные американским президентом "аргументы и факты не соответствуют действительности" и "никакой зависимости Германии от России нет, тем более в энергетических вопросах".

При этом министр напомнил, что немецкое правительство рассматривает "Северный поток-2" в первую очередь как экономический, а не политический проект.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что эта позиция Германии сформировалась давно.

"Позиция Германии давно сформировалась. Она заключается в том, что отношения с Россией Германия ведет стабильно, отдавая себе отчет в том, что есть разделение между экономической частью, политической и коммерческой. Соответственно, представители германских властей твердо отводят аргументы США, а также Польши, прибалтийских стран, которые пытаются объединить коммерческие, экономические и политические интересы в одно и представлять "Северный поток-2" как некий политический проект. Хотя и по форме, и по содержанию он является экономическим", – сказал Владимир Оленченко.

По его словам, в вопросе поставок газа немецкое правительство демонстрирует твердость.

"Что касается твердости духа немецкой стороны в вопросах поставок российского газа, то дело в том, что российский газ служит сырьем для экспортноориентированной немецкой промышленности. Цена немецкой продукции формируется из цены сырья: чем оно дешевле, тем дешевле продукция, соответственно, она более конкурентоспособная. И немецкие представители не без оснований усматривают умысел со стороны США в том, чтобы поставить преграду поставкам российского газа в Германию. Ведь если это будет другой газ, например, американский, то немецкая продукция на мировом рынке будет стоить дороже, будет менее конкурентоспособной. А кто является конкурентом немецкой продукции? В большинстве случаев сами США. Поэтому немцы твердо отстаивают свою позицию, поскольку ясно осознают, что их конкурентоспособность, в том числе, опирается на цену российского газа", – отметил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против "Северного потока-2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта – их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.