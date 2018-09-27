Политолог: действия Израиля в ситуации с Ил-20 "были безрассудными"

Гибель Ил-20 над Средиземным морем могла иметь "более серьезные последствия", заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Брутер прокомментировал это заявление.

Инцидент с российским Ил-20, сбитым над Средиземным морем, мог привести к "более серьезным последствиям", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит государственное радио Израиля Kan. Что конкретно имеется в виду под этими словами, Нетаньяху уточнять не стал.

Премьер также отметил, что страна продолжит противодействовать усилению военного присутствия Ирана в Сирии и планирует сохранить диалог с Москвой.

В эфире радио Sputnik политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявления израильского премьера.

"Думаю, под "более серьезными последствиями" Нетаньяху подразумевал более серьезную реакцию со стороны России. Просто Россия продолжает проводить политику максимального терпения и из произошедшей трагедии не делает вселенской катастрофы хотя бы потому, что оттуда недалеко до действительной катастрофы. А то, что поведение Израиля было безрассудным и провокационным, так в этом Нетаньяху виноват сам. А Россия здесь своим правильным поведением смогла некоторым образом минимизировать риски. Но если Израиль будет продолжать себя вести и дальше подобным образом, то, думаю, последствия будут хуже", – сказал Владимир Брутер.

В прошлый понедельник, 17 сентября, ракетой сирийского комплекса С-200 был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных. При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Кроме того, Москва в рамках мер по повышению безопасности российских военнослужащих в течение двух недель передаст Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

В Израиле отвергли обвинения в гибели Ил-20 и возложили ответственность на Сирию и Иран.