Глава РАН Сергеев: искусственный интеллект вытесняет нас в креатив

О будущем искусственного интеллекта, о работе российских ученых на Дальнем Востоке, а также о создании глобальной юго-восточной энергетической сети и о роли науки в этом проекте в интервью радио Sputnik рассказал президент РАН Александр Сергеев.

Роботизация и искусственный интеллект не должны пугать людей, они должны изменить наше представление о профессиях будущего, уверен президент РАН Александр Сергеев.

"Искусственный интеллект – это не только технические задачи, искусственный интеллект ставит очень серьезные проблемы для каждого из нас, потому что его появление вытесняет нас как тружеников в другой сектор деятельности. То, что можно формализовать, прописать по программе, это все уйдет в искусственный интеллект. А мы вытесняемся в область креативных профессий. Мы должны всячески поддерживать и учить людей креативности. Только благодаря креативности человечество сможет правильно позиционировать себя вот в этом будущем соревновании с искусственным интеллектом", – сказал Александр Сергеев в интервью радио Sputnik.

Беседа состоялась на площадке Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке 11-13 сентября.

С президентом РАН беседовали генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и обозреватель радио Sputnik Олег Обухов.

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