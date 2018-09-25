Журова оценила предложение Турции провести часть Олимпиады-2026 в Сочи

Турция предложила провести часть Олимпийских игр 2026 года в Сочи, если турецкий Эрзурум получит право на проведение соревнований. Депутат ГД, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире радио Sputnik высказала мнение о целесообразности такого разделения.

Губернатор турецкого Эрзурума Сейфеттин Азизоглу предложил провести часть Игр 2026 года в Сочи, если Турция получит право на проведение зимней Олимпиады.

По данным InsidetheGames, речь идет о соревнованиях по скелетону, бобслею и санному спорту.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы получить право провести Олимпиаду. Мы думаем, что Эрзурум может сделать это вместе с Сочи. Там есть санные трассы, которых нет в Эрзуруме. Это дорогие инвестиции. Эти объекты есть в Сочи, поэтому мы можем сделать это вместе", – цитирует Азизоглу Hurriyet.

Столицу зимней Олимпиады-2026 выберут в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что на проведение Игр претендуют Эрзурум (Турция), Стокгольм (Швеция), Калгари (Канада) и Италия (Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо).

Сочи принимал зимние игры в 2014 году. Для этого были построены олимпийский стадион "Фишт", Большой ледовый дворец, ледовая арена "Шайба", ледовый дворец спорта "Айсберг", санно-бобслейная трасса "Санки" и много других объектов.

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в эфире радио Sputnik высказала мнение о целесообразности разделения соревнований между двумя городами.

"Такого еще не было. Поэтому, если это произойдет, то это будет впервые. С точки зрения экономической целесообразности, ряд стран давно уже должен объединяться и проводить совместные Олимпийские и Паралимпийские игры. Тогда предоставляется возможность расширения инфраструктурных объектов. Потому что не каждый город, который в состоянии провести соревнования по части видов спорта, может провести Олимпиаду полностью, особенно с учетом жестких требований Международного олимпийского и паралимпийского комитетов. Эрзурум в принципе рискует, что им откажут, потому что они предлагают партнером Россию, но в то же время как практика – это (проведение совместных Игр – ред.) будущее", – сказала Светлана Журова.

По ее мнению, проведение совместных Игр пойдет на пользу отношениям между странами.

"За ними (за Сочи и Эрзурумом – ред.), например, могут объединиться Санкт-Петербург и Хельсинки и провести летнюю Олимпиаду. Другие города мира тоже, мне кажется, могут объединиться и проводить совместные заявки. Такие вещи больше объединяют страны. Ведь Олимпиада и Паралимпиада – это про дружбу", – отметила олимпийская чемпионка.

При этом, по ее словам, организация подобных мероприятий не должна доставить особых трудностей.

"Что касается спортсменов, то им главное, чтобы было комфортно и удобно, чтобы все было организовано на высшем уровне, и тогда они, наверное, не сильно будут переживать, в какой именно стране проводится соревнование. Да и организовать транспортировку болельщиков между двумя странами, я думаю, вполне можно будет и достаточно легко", – заключила Светлана Журова.