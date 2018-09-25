Военный политолог: террористы ИГ* формируют новое "осиное гнездо"

В Антитеррористическом центре СНГ заявили о планах террористов создать "халифат" в Центральной Азии. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию.

"Исламское государство"* хочет создать "халифат" в Центральной Азии, рассказал руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

Об этом он заявил на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимом в рамках учений "Иссык-Куль — Антитеррор-2018".

По его словам, боевики также пытаются активизировать "спящие джамааты (ячейки. — Прим. ред.)" в регионе.

В свою очередь, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков отметил, что террористические угрозы в Центральной Азии и странах СНГ только усиливаются и принимают долговременный характер. Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористы пытаются проникнуть в регион с севера Афганистана для того, чтобы дестабилизировать обстановку, добавил он.

Еще в июне заместитель директора ФСБ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин заявил, что "Исламское государство"*, несмотря на понесенные потери, продолжает расползаться по всему миру и остается серьезной угрозой.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию.

"Бороться с международным терроризмом необходимо всем миром, а не только отдельным государствам, которые берут на себя эту чрезвычайно сложную, ответственную и очень важную миссию. Дело в том, что псевдо-халифат ИГ*, который был разбит на территории Сирии и Ирака, будет восстановлен в тех точках планеты, где большие проблемы, прежде всего, в социально-экономической сфере, и где есть возможность террористическим организациям развивать свое черное дело. На сегодняшний день таких точек не так мало на планете, но Центральная Азия – это то место, где террористические организации чувствуют себя довольно уверено и, к сожалению, объединяют свои силы, приумножают возможности. И если не предпринимать никаких радикальных действий, то будет формироваться новое "осиное гнездо" международного терроризма", — сказал Андрей Кошкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

