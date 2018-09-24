Мнение: власти Великобритании боятся своей армии

СМИ рассказали о плачевном состоянии британской армии. В эфире радио Sputnik журналист из Великобритании Александр Некрасов высказал мнение, что вокруг британской армии складывается ситуация, которая противоречит здравому смыслу.

Великобритания не отправляла в начале года свои подводные лодки в Средиземное море для нанесения удара по сирийским правительственным войскам, так как у Лондона нет на это ресурсов, пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Минобороны.

Как пишет издание, в начале нынешнего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала нанести удары по Сирии за "применение химоружия". После этого некоторые британские СМИ распространили сообщения, что подводные лодки с крылатыми ракетами уже находятся на полпути к Средиземному морю. На самом деле Великобритания не отправила туда ни одной единицы техники.

Daily Mail считает, что из-за своего плачевного состояния у британской армии попросту не оказалось необходимых средств.

В эфире радио Sputnik журналист из Великобритании Александр Некрасов рассказал, что Вооруженные силы Великобритании действительно переживают не лучшие времена.

"Это связано с очень серьезным сокращением бюджета. После финансового кризиса 2008 года практически ежегодно сокращались расходы по всем статьям, и в этой связи, естественно, пострадали и вооруженные силы. Но здесь надо учитывать один важный момент. Все западные либерально-демократические правительства, в том числе и Великобритании, очень недолюбливают свои вооруженные силы в идеологическом смысле. Они их боятся. В частности, когда у власти был Тони Блэр с его правительством и начинал всякие разбойничьи войны по всему миру, включая Ирак, то он просто боялся своих военных. У Блэра были подозрения, что против него будет военный заговор. Поэтому он всячески не только сокращал расходы, но и деморализировал военных под разными предлогами. И это редкая тема, которую западная пресса не поднимает", – сказал Александр Некрасов.

По его словам, в результате британская армия оказывается неподготовленной к операциям за рубежом.

"Можно вспомнить Ливию. Когда британская военная авиация проводила "бомбовые рейды", то у них просто кончились бомбы, и они сбрасывали бетонные плиты, чтобы показать, что рейды совершены. Эта ситуация сохраняется и сейчас – денег не хватает, плюс коррупция, идет разбазаривание средств. То есть факторов много, но идеологический фактор забывать нельзя – британское правительство недолюбливает армию, побаивается ее. Потому что курс правительства – как Блэра, так и Мэй – не популярен среди народа. Поэтому получается странное сочетание: Великобритания в рамках НАТО ведет себя очень агрессивно, посылает свои войска к границам России, а с другой стороны, эти же войска деморализованы, не оснащены правильно и срочно нуждаются в финансовых вливаниях, которых просто не будет. То есть складывается ситуация, которая противоречит здравому смыслу", – отметил Александр Некрасов.