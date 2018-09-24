Эксперт прокомментировал результаты второго тура губернаторских выборов

На выборах губернатора Владимирской области и Хабаровская края победили кандидаты от ЛДПР. В эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов рассказал, чем, по его мнению, обоснованы такие результаты.

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области. Согласно данным ЦИК по итогам подсчета 100% протоколов, он набрал 57,03% голосов, а действующий губернатор Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", – 37,46%.

В воскресенье прошел второй тур выборов. В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин – 31,19%. В тот же день оба кандидата баллотировались и в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял. Он заявил РИА Новости, что был уверен в своей победе во втором туре.

"Хороший, уверенный результат – победы меня, как губернатора Владимирской области", – заявил Сипягин. По словам кандидата от ЛДПР, он понимал, что будет достигнут такой результат, поэтому уже шло формирование команды, и он определял первоначальные задачи, которые предстоит решить после инаугурации.

Кандидат от ЛДПР выиграл на выборах и в Хабаровском крае. Там губернатором стал Сергей Фургал, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

"Произошла такая ситуация, когда, как говорится, где тонко, там и рвется. Где были недоработки, где местные партийные отделения плыли по течению, сейчас, в непростое время это сказалось. Оппозиция воспользовалась этим и стала сваливать все региональные проблемы на "Единую Россию". Если бы этому была противопоставлена хорошо продуманная, развитая местная повестка, возможно, результаты были бы другими. Не во всех регионах – много где "Единая Россия" сохранила свои позиции, в том числе там, где были сильные фигуры. "Единой России", если она хочет восстановить свое положении, нужно менять людей – многие засиделись и не обладают необходимой харизмой. На данный момент вес оппозиционных партий усилился. Но для них это сейчас серьезный вызов. Смогут ли они удержать этот электорат, в значительной степени зависит от их собственного обновления – и персонального, и программного", – сказал Николай Миронов.