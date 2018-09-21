Эксперт о мерах США против РФ и КНР: акцент на военных компаниях не случаен

Китай сделал резкое представление США из-за санкций за военное сотрудничество с Россией. Эксперт Василий Колташов в эфире радио Sputnik прокомментировал новые ограничительные меры Вашингтона.

Китай сделал резкое представление США из-за введенных накануне санкций за военное сотрудничество с Россией.

"Китайская сторона выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями (новыми санкциями – ред.)… Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", – заявил официальный представитель МИД страны Гэн Шуан.

США в четверг ввели санкции против сотрудников Минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российского оружия, свидетельствует документы на сайтах Госдепа и американского Минфина.

Под ограничения, в частности, попали департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его глава Ли Шанфу. Совет осуществляет руководство над вооруженными силами страны, его возглавляет непосредственно председатель КНР Си Цзиньпин.

Как объяснили в Белом доме, санкции были спровоцированы закупками у российской стороны Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе 2018-го. Обе транзакции запрещены законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

В новый список попали также ряд российских юридических и физических лиц. В том числе в него включены так называемая частная военная компания Вагнера, которую на Западе подозревают в вербовке наемников, ООО "Оборонлогистика" и авиационный завод имени Гагарина (КНААПО) в Комсомольске-на-Амуре, который среди прочего занимается производством самолетов семейства "Сухой".

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире радио Sputnik прокомментировал объявленные Вашингтоном ограничительные меры.

"Акцент на военных компаниях сделан совершенно не случайно. Соединенные Штаты чувствуют давление в целом ряде регионов мира, и они пытаются удерживать позиции через введение санкций. Они ведут борьбу, а поскольку они ее ведут на большой карте, то они и действуют по всем направлениям, где они чувствуют, что там есть активность России. И если они видят, что у России есть успешные проекты в военной сфере, то, с их точки зрения, эти проекты должны быть под санкциями", – объяснил Василий Колташов.

По его мнению, России в данной ситуации следует думать над ответными мерами.

"В этой ситуации, наверное, было бы логично ставить под контрсанкции, например, американские самолеты, американские операционные системы, выходить из-под подчинения патентному праву США… Действия Соединенных Штатов, которые подтверждают, что мы имеем дело с их геополитической стратегией, диктуют ответные меры. И эти ответные меры должны быть болезненны для США именно экономически", – считает Василий Колташов.