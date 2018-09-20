Политолог о возможном выходе России из СЕ: Европе придется крепко подумать

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможном выходе России из Совета Европы. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что СЕ без России может постигнуть судьба "Большой семерки".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что у России назревает желание выйти из Совета Европы.

"Я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно", – сказала она.

Матвеенко отметила, что Россия уже несколько лет ведет переговоры со структурами СЕ по поводу восстановления российской делегации в ПАСЕ в правах, объясняет свою позицию, но ситуация не меняется.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что Совет Европы без России будет явно деградировать.

"Валентина Матвеенко – очень опытный политик, и ее слова – не просто так. Ее заявление говорит о том, что и российское руководство, и российское общество уже устали от предвзятого отношения к России в Совете Европы, и разговоры о том, что мы покинем этот орган, переходят в практическую плоскость. Совет Европы без России будет явно деградировать. Россия является составной частью Европы – достаточно посмотреть на географию. А примером деградации может служить ситуация с форматом G8. Без России формат G7 просто деградировал. Так что Совету Европы придется очень крепко подумать", – сказал Алексей Мухин.

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

В конце июня прошлого года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте в ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 млн евро.

В апреле генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, против России могут ввести санкции. Он не уточнил, о каких именно санкциях идет речь.

Летом российская сторона сообщила, что не собирается возобновлять выплату взносов.