Политолог: слова главы ПАСЕ о Крыме и диалоге с РФ – "не на пустом месте"

Позиция ПАСЕ по Крыму неизменна, но диалог с Россией необходим, заявила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал свой прогноз по поводу возможных изменений в позиции европейских структур по Крыму.

Позиция ПАСЕ по Крыму остается прежней, но диалог с Россией необходим, заявила в интервью РИА Новости глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли дискуссии по проекту доклада по полномочиям национальных делегаций способствовать возвращению российской делегации в ПАСЕ, она выразила надежду на то, что профильный комитет, работающий над проектом документа, выполнит свою работу "безотлагательно и серьезно".

Паскье обратила внимание на то, что пересмотр устава – очень серьезный юридический вопрос, поскольку он влияет на функционирование ассамблеи в целом.

Говоря об отношениях с Россией, Паскье напомнила, что ассамблея приняла политическое решение по Крыму и ее позиция остается "неизменной и по-прежнему актуальной".

"Столкнувшись с этим кризисом, мы несем политическую ответственность за совместный поиск решений, и этот поиск проходит прежде всего через диалог", – подчеркнула она при этом.

"Надеюсь, что в результате диалога мы преодолеем разногласия, которые нас разделяют", – заключила Паскье.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал свой прогноз по поводу возможных изменений в позиции европейских структур по Крыму.

"Позиция европейцев по Крыму становится все менее однозначной. Это касается как ведущих игроков ЕС, так и, в еще большей степени, других государств. Можно обратить внимание на то, как высказываются официальные лица в Австрии и Венгрии, в Чехии тоже не столь уж однозначно рассматривают ситуацию. Пока что Европа идет в фарватере США, которые стали инициаторами режима санкций. Но я думаю, что прозвучавшие слова о диалоге по этому вопросу – они не на пустом месте. Не за горами выборы в Европарламент. И там, по многим прогнозам, может ситуация принципиально измениться – во всяком случае, вес евроскептиков может значительно усилиться. Да, сейчас позиция европейских структур по Крыму остается прежней. Но некоторого смягчения этой позиции в будущем исключить нельзя. Во всяком случае, есть все основания полагать, что ЕС если и не примет в качестве фактической данности Крым как часть России, то ему придется все же с этой данностью считаться. Поэтому Евросоюз лавирует, и, соответственно, европейские организации тоже лавируют", – заключил Евгений Бень.

На предстоящей сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, которую Россия неоднократно выдвигала с 2014 года, – по недопущению применения санкций против национальных делегаций. В 2014 году российскую делегацию лишили полномочий из-за позиции по Крыму, затем ПАСЕ добавила к этому новые санкции. Российская сторона заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016-го не направляет документы для аккредитации.

В середине прошлого года Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В конце июня этого года Москва заявила, что продолжит воздерживаться от перечисления части взноса в бюджет Совета.