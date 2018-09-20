"Выглядит комично". Эксперт оценил план США против "пропаганды РФ" в Сербии

Правительственное агентство США по международному развитию (USAID) в конце нынешнего года намерено запустить в Сербии новый проект по работе со СМИ, в рамках которого планирует научить сербов разбираться в медиапространстве, сообщает RT.
Там отмечается, что Вашингтон намерен обеспечить сербов "достоверной информацией", которая сейчас важнее для "развития стабильных и демократических обществ", чем когда-либо ранее. В рамках данной инициативы USAID будет поддерживать организации гражданского общества для "повышения непредвзятости информации" в СМИ, а также следить за соблюдением профессиональных стандартов журналистики.
В эфире радио Sputnik сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт высказал мнение, что популярность России у сербов сильно раздражает американских политиков.
"Еще в конце прошлого года в США был опубликован ряд документов, в которых говорилось о "необходимости возвращения на Балканы", и одним из приоритетов этого возвращения указывалось вытеснение с Балкан "подрывного влияния России". У американских политиков Сербия стала "бельмом на глазу" – там все последние годы по всем опросам фиксируется крайняя популярность России, очень высокие русофильские настроения. Американцы пытаются бороться с этими настроениями давно, правда, не очень эффективно. И сейчас речь идет о разоблачении "подрывной российской пропаганды". Причем все выглядит комично. Если посмотреть на сербскую медиасцену, то Россия там представлена крайне бледно – ни телевидения, ни крупных печатных изданий у России там нет. Зато американские компании владеют достаточно мощным каналом TV N1, имеют влияние на местную прессу. Более того, оказывают систематическое воздействие на формирование редакционной политики самых разных изданий", – отметил Георгий Энгельгардт.
Он рассказал о том, каковы, на его взгляд, задачи нынешнего американского проекта в Сербии.
"США стремятся выиграть на Балканах информационное противоборство. Для них это, в первую очередь, наличие неподконтрольной точки зрения. Потому что в дискуссиях выиграть достаточно сложно, а если перевести все в режим информационной борьбы, то с неудобными доводами можно не спорить, а сразу их клеймить. Задача проекта в Сербии – выискивать любую нелояльную информацию и клеймить ее. Антиамериканские настроения в Сербии все-таки очень прочные, поэтому попутно будут объяснять, что "хорошо", а что "плохо"", – считает эксперт.