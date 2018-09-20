Мнение: в ПАСЕ понимают, что без России Европа – не полная

Неучастие делегации РФ в сессиях ПАСЕ создает дисбаланс в работе уставных органов Совета Европы, заявила глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье. В эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин высказал мнение о том, что стоит за этими заявлениями.

Отказ российской стороны направить на сессии ПАСЕ свою делегацию создал дисбаланс в работе Комитета министров иностранных дел и Ассамблеи, сообщила в интервью РИА Новости глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Она напомнила, что "с 2014 года российский парламент решил не участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы".

"Эта ситуация создала дисбаланс в составе двух уставных органов Совета Европы – Комитета министров с полноправными представителями России и ПАСЕ, где места, зарезервированные за российской делегацией, остаются пустыми", – указала она.

Глава ПАСЕ напомнила о принятой в октябре прошлого года резолюции, в которой Ассамблея отметила, что такая ситуация "подрывает ее глобальную значимость как гаранта прав человека и демократии на всем континенте, что не отвечает интересам граждан 47 государств-членов".

В эфире радио Sputnik преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин отметил, что без России работу ПАСЕ нельзя считать полноценной.

"Западные институты понимают: без России Европа – не полная, она не может работать без России. Присутствие России необходимо для решения большинства европейских проблем. Это касается и восточной группы, и центральноевропейских стран – проблемы Украины, Грузии без России они не решат. Но площадки для взаимодействия Европы и России, как мы видим, стремительно сокращаются. Особенно в свете последней кампании, когда идет накат на Россию, на президента – "дело Скрипалей" и так далее. Поэтому сейчас уже есть желание у европейского истеблишмента восстановить те связи, которые существовали между Европой и Россией", – сказал Павел Тарусин.

Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018-й стали причиной финансовых трудностей организации – ей пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 млн евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов в адрес России могут быть предприняты санкции. Он не уточнил, о каких именно санкциях идет речь. В конце июня этого года российская сторона заявила, что продолжит воздерживаться от перечисления часть своего взноса в бюджет СЕ.