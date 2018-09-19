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Эксперт: Польша в противостоянии с Россией "дошла до исступления"

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© AP Photo / Czarek SokolowskiОткрытие базы ВВС США в Ласке, Польша. 2012 годОткрытие базы ВВС США в Ласке, Польша. 2012 год
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В Минобороны Польши считают приемлемой стоимость создания американской военной базы Fort Trump. Речь идет о сумме в 2 млрд долларов. В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал позицию польской стороны.

Польские военные не считают заоблачной сумму в 2 млрд долларов для создания в стране постоянной базы армии США, заявил РИА Новости представитель министерства национальной обороны Польши.

"Пока еще не дошло до закладывания этих средств в какой-либо бюджет, но сумма, которая озвучивается (около 2 млрд долларов – ред.) только на первый взгляд кажется гигантской", – сказал собеседник агентства.

Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
"Форт Трамп". Президенту США предложили открыть в Польше именную базу
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". 

Президент Польши Анджей Дуда сразу же подтвердил, что его страна готова потратить на это 2 млрд долларов и даже предложил название базы: Fort Trump ("Форт Трамп"). До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 млрд долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США.

В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин оценил позицию польской стороны.

"Наличие американской военной базы, особенно постоянной, означает не что иное, как американскую оккупацию. То есть в своем противостоянии с Россией, освобождаясь от "советской, российской оккупации", Польша дошла до такого исступления, что попала в прямую военную зависимость от США и оккупацию американцами уже на официальном, легальном уровне", – сказал Валерий Коровин.

По его мнению, России эта база, в случае реального военного конфликта, угрожать не может, а вот Польшу поставит под удар.

"Война, если говорить о возможном противостоянии США и России, будет представлять не позиционные столкновения, а большую войну с использованием новейших технологий и средств вооружения. А вот что действительно получает Польша, так это то, что сама ставит себя под удар в случае этого военного противостояния. Причем Польша попадет под российский удар военной мощи в первую очередь, имея на своей территории американскую базу. Никак себя обезопасить в случае реального конфликта Польша не сможет, и в очередной раз станет разменной монетой большой игры, поставив под вопрос вообще свое существование как государства", – отметил эксперт. 

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