Эксперт объяснил, почему Трамп не хочет санкций против "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп назвал траты ФРГ на "Северный поток-2" неуместными, но при этом сообщил, что введение санкций не планируется. О чем говорит такое решение, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Алексей Гривач.

Власти Германии "неуместно" расходуют средства на проект газопровода "Северный поток-2", при этом США не планируют вводить против компаний, участвующих в проекте, санкции, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами после встречи с польским лидером Анджеем Дудой.

"Мы не планируем это делать. Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из РФ. И я могу вас заверить, немецкому народу это не нравится", – сказал Трамп.

Анджей Дуда, в свою очередь, выразил надежду, что Дональд Трамп остановит строительство газопровода "Северный поток-2".

"Решение в руках президента США. Надеюсь, что господин президент это решение примет", – сказал в эфире Польского телевидения после встречи с Трампом в Вашингтоне Дуда, отвечая на вопрос о шансах на остановку строительства.

"Мы сегодня аргументировали, какая польза от этого для Соединенных Штатов", – добавил он, пояснив, что присутствие на рынке в Европе российского газа мешает США продавать свой сжиженный газ.

Ранее министр энергетики США Рик Перри в интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможные санкции Вашингтона в отношении "Северного потока-2" связаны, прежде всего, с вопросом транзита российского газа через Украину. Еще одна причина – "философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы".

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik указал на неточность в аргументации президента США.

"Власти Германии не "расходуют средства" на "Северный поток-2", этот проект реализуется на коммерческие деньги, деньги акционеров и стратегических партнеров. Впоследствии планируется привлечение проектного финансирования от консорциума банков. Это (решение Дональда Трампа не применять санкции, – ред.), в принципе, позитивный сигнал. Но из-за него Трампа опять, наверное, будут обвинять в пророссийских настроениях. Между тем на самом деле, думаю, он связан с тем, что в США есть понимание того, что введение санкций против европейских компаний, участвующих в проекте, а их достаточно много – это и те, кто строит, и те, кто поставляет оборудование, услуги логистики и так далее – усугубит кризис на политическом уровне между ЕС и США. Это не остановило бы проект, но при этом значительно ухудшило бы отношения и заставило европейцев защищаться против недружественных мер со стороны так называемых союзников", – сказал Алексей Гривач.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск ожидается до конца 2019 года.

Против "Северного потока-2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.