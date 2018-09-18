"Не подставлять NASA". Эксперт об идее использования SpaceX Пентагоном

Компания SpaceX может присоединиться к космической гонке вооружений, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак назвал цель подобной инициативы.

Американская компания SpaceX рассматривает возможность запуска "наступательного оружия" на орбиту по запросу правительства США, сообщает портал Defense One со ссылкой на руководство компании.

"Если это для обороны страны, да, я думаю, мы это сделаем", – заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.

Как отмечает Defense One, министерство обороны США сейчас находится в поиске новых технологий, которые могут помочь обнаружить ракеты из России, Китая и КНДР. Кроме того, министерство рассматривает возможность вывода на орбиту оружия направленного энергетического действия, в том числе и лазерного.

Президент США Дональд Трамп ранее поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

В МИД РФ ранее заявили, что на фоне очевидного стремления США к доминированию в космосе, в том числе в военном отношении, российская сторона развивает свои космические средства разведки, связи и контроля. Вместе с тем, Москва не планирует размещать оружие в космосе первой и рассчитывает, что такая позиция будет принята во внимание властями США.

Запуск наступательного оружия на орбиту нарушает договор о космосе, запрещающий размещение в космическом пространстве оружия массового поражения. Однако это по-прежнему не останавливает США, отметил в эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

"Запрет на размещение оружия в космосе совершенно не мешал США в свое время развертывать программу стратегической оборонной инициативы (известной как "звездные войны" – ред.). Другое дело, что выяснилось – это было большим блефом. Но, тем не менее, использование космического пространства под военные цели никакой запрет не останавливал. Мы исходим из того, что существует международное право, а США так не считают. Поэтому помешать им могут только адекватные действия с нашей стороны. Вместе с тем, участие в такого рода масштабных проектах на данный момент мне кажется сомнительным. Потому что даже в эпоху противостояния двух супердержав это было не просто дорого, а очень дорого, в том числе и для США. Возможно, сейчас речь идет о выбивании новых бюджетов под те или иные разработки. И с этой целью нагнетается такая ситуация, зондируется общественное мнение", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его мнению, если компанию SpaceX действительно привлекут к размещению оружия на орбите, то только для того, чтобы снять часть ответственности, в частности с NASA.

"Это такой аутсорсинг, прокладка, чтобы не подставлять NASA в некорректных вещах. Грубо говоря, если космические частные компании в чем-то ошибутся, то это будет их вина, их провал. А потраченные средства, которые им выделялись, использование технологий NASA, испытательные полеты и так далее взыскать будет просто не с кого. Мол, это частная инициатива, и мы за нее ответственности не несем. Вроде бы государство здесь ни при чем, но ему удобно решать с помощью частной компании именно государственные задачи", – отметил Михаил Синельников-Оришак.