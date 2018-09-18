Эксперт: Индия в вопросе закупок вооружений активно нарушает "паритет"

СМИ рассказали о планах Индии по закупке четырех российских фрегатов. В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отметил, что индийская сторона все чаще склоняется к закупкам именно российской военной техники.

Индия собирается приобрести у России четыре фрегата проекта 11356 на сумму более двух миллиардов долларов, сообщило издание The Economic Times со ссылкой на свои источники.

Как ожидается, договор о поставке военных кораблей подпишут в октябре в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Сейчас согласуются последние детали сделки, при этом индийская сторона из-за антироссийских санкций со стороны США прорабатывает вариант с оплатой кораблей национальной валютой, отмечает издание. По соглашению индийская сторона получит технологии создания фрегатов этого типа, два корабля будут полностью построены в Индии, а два других построит российский судостроительный завод "Янтарь", сообщает The Economic Times.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков отметил, что индийская сторона все чаще склоняется к закупкам именно российской военной техники.

"Как ранее заявлял премьер Индии Нарендра Моди, у него есть два приоритетных партнера – это США и Россия, и он всячески старается соблюдать некий паритет в закупке вооружений у этих стран. Но в последнее время мы видим, что паритет стал нарушаться, и очень активно, причем в сторону РФ. То есть закупка российской военной техники происходит более активно и на большие суммы, нежели у США. Дело в том, что российская военная техника является не только более качественной, но и более дешевой. Кроме того, более дешевой в обслуживании. Ведь самые большие затраты, которые несут покупатели военной техники, в том числе и тех фрегатов, о которых идет речь, – это затраты на гарантийное и постгарантийное обслуживание. РФ сейчас выдает фантастически выгодные условия, и поэтому Индия действует по принципу: покупаю там, где выгодней. И если раньше у нее были исключительно политические покупки – практически каждая покупка согласовывалась с Госдепом, то сейчас мы видим, что Индия начинает действовать самостоятельно", – сказал Сергей Судаков.

Фрегаты проекта 11356 "Буревестник" предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями – самостоятельно и в составе корабельной группы.