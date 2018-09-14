Эксперт назвал причину "истеричных" заявлений Запада о вооружении России

Новый российский самолет А-100 "Премьер" может стать серьезной проблемой для НАТО, пишет NI. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин рассказал, почему подобные оценки российского вооружения звучат на Западе все чаще.

Новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 "Премьер" может дать России преимущество над силами НАТО, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что воздушное судно будет иметь значительное возможности по сравнению со своим предшественником А-50. В частности, стандартные двигатели Д-30КП2 заменят на более мощные и современные ПС-90А-76, будет усилено шасси.

А-100 построен на основе современного транспортника Ил-76МД-90А. После модернизации на этот самолет поставят новую систему гибридного сканирования "Премьер-476". Новая российская радарная система способна проводить активное радиоэлектронное вертикальное сканирование и механическое пеленгование, отмечает издание.

Таким образом, у ВВС России появится "невиданная до этого времени способность обнаруживать воздушные и наземные цели", поясняет NI.

В эфире радио Sputnik военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил, что американские эксперты, особенно в последнее время, часто говорят об опасности российского оружия для Запада.

"Со стороны Запада звучат истеричные заявления – мол, новые образцы военной техники России смертельно опасны для мира. Да, действительно, российская армия получает на вооружение очень серьезное оружие. Да, наши самолеты – лучшие в мире. Да, по авионике и электронике мы догнали наших противников, и сегодня нет нам смысла закупать за рубежом подобного рода вещи. Потому что прицельно-навигационный комплекс наших новых самолетов уникален, он в значительной степени расширяет эффективность применения ВКС России. А истерики связаны с тем, чтобы "прикрыть" военный бюджет США – 716 млрд долларов. Они "впаривают" налогоплательщику легенду прикрытия – мол, Россия на нас нападет. Но если сравнить военные бюджеты Китая, Индии, России, то можно увидеть, что бюджеты несравнимо меньше американского. Это потому, что они – оборонные. А бюджет США – это бюджет участия страны в горячей фазе третьей мировой войны. В нашей военной доктрине черным по белому написано: оборона. А армия США призвана воевать на чужих территориях, нести на своих звездно-полосатых крыльях демократию в виде бомб. Вот в чем разница", – сказал Александр Жилин.