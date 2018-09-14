"Смешно и жалко". Политик об очередном "прощании" Порошенко с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО – это повод "помахать ручкой Москве". В эфире радио Sputnik депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин назвал эти слова пустозвонством.
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что закрепление в конституции Украины курса страны на вступление в НАТО – это еще один повод "помахать ручкой Москве".
"Инициатива зафиксировать курс на НАТО в конституции – это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще и намерение лишний раз помахать ручкой Москве. "До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес"", – сказал украинский лидер на ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия").
Это также "месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты", добавил Порошенко.
Ранее он внес в Раду законопроект об изменениях в конституцию, призванных закрепить курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.
Пятничное заявление – не первое "последнее прощай" в адрес России со стороны украинского лидера. В январе Порошенко "окончательно попрощался" с Россией в связи с введением безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Аналогичное заявление он делал и в мае прошлого года – после того, как Совет министров Евросоюза одобрил это решение. Порошенко тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Спустя неделю он констатировал, что страна возвращается в "европейскую семью" и говорит "последнее "прощай" советской и российской империям". Накануне получения безвиза в июне президент Украины практически дословно повторил ту же фразу.
В эфире радио Sputnik депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин назвал пустозвонством очередное "последнее прощай" Порошенко в адрес России и его обещания о вступлении Украины в НАТО.
"Порошенко прощается с Россией уже, наверное, в сотый раз – то по одному поводу, то по другому поводу. Это уже похоже на сказку "Тысяча и одна ночь" – что они себе напридумывали. Во-первых, никто Украину в НАТО не ждет и не возьмет туда, поскольку в государстве идет внутренний военный конфликт. А во-вторых, Порошенко уже хватается за что попало – он хочет выжить как политик, хочет остаться президентом. Хотя в этом смысле его дни сочтены, и все это понимают. Поэтому смешно и жалко на все это смотреть. Все его слова – это пустозвонство. Ему бы надо подумать об экономике, о людях. Но он думает только о себе, и в этом его трагедия", – сказал Степан Кискин.
Смешно? Безусловно! Жалко? Нет конечно! Ни его, ни украину в целом. Они заслужили то, что получили. За скачке на майдане придется платить! А что касается законопроекта. То можно законодательно закрепить курс на вступление в бильдербергский клуб, дальше что? Или законодательно закрепить намерение жить на Марсе. Это ничего не изменит.
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