Эксперт назвал "главного саботажника" по делу Скрипалей

МИД Британии считает интервью "подозреваемых" по делу Скрипалей очередным примером "запутывания вопроса". В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин отметил, что России, по большому счету, в этом деле запутывать нечего.

МИД Великобритании считает интервью подозреваемых по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова очередным примером "запутывания вопроса и лжи со стороны России".

"Правительству очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны", – заявил РИА Новости представитель британского внешнеполитического ведомства.

В беседе с главным редактором Sputnik и RT Маргаритой Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам мужчин, они не привозили никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

Комментируя в эфире радио Sputnik реакцию британского МИД на интервью, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин отметил, что для запутывания следствия нужно обладать хоть какими-то фактами, а их нет.

"Британская сторона сама приложила все усилия для того, чтобы не только запутать, но и вообще скрыть любые обстоятельства, факты, доказательства по делу Скрипалей. То есть главным саботажником поиска истины в деле Скрипалей является как раз Скотланд-Ярд и прикрывающие его чиновники в правительстве (премьер-министра) Терезы Мэй. Это люди, которые не дают вообще никакой информации, не сотрудничают, не комментируют. России, по большому счету, в этом деле запутывать нечего. Потому что нет никаких фактов и обстоятельств. Есть лишь мощная медиа-кампания, которая основана на домыслах и формулировках из серии "с высокой степенью вероятности". Вот это и есть хваленое британское правосудие, которое за все время предоставило лишь скриншоты каких-то российских туристов, гулявших по британским захолустьям. Поэтому – кто бы говорил о запутывании дела, но только не британцы, покрывшие все непроницаемой завесой тайны", – сказал Валерий Коровин.

По утверждению Лондона, в британском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В среду, 12 сентября, Владимир Путин заявил, что российские власти нашли Александра Петрова и Руслана Боширова. Президент призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать".