Эксперт назвал "главного саботажника" по делу Скрипалей

МИД Великобритании считает интервью подозреваемых по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова очередным примером "запутывания вопроса и лжи со стороны России".
"Правительству очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны", – заявил РИА Новости представитель британского внешнеполитического ведомства.
Комментируя в эфире радио Sputnik реакцию британского МИД на интервью, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин отметил, что для запутывания следствия нужно обладать хоть какими-то фактами, а их нет.
"Британская сторона сама приложила все усилия для того, чтобы не только запутать, но и вообще скрыть любые обстоятельства, факты, доказательства по делу Скрипалей. То есть главным саботажником поиска истины в деле Скрипалей является как раз Скотланд-Ярд и прикрывающие его чиновники в правительстве (премьер-министра) Терезы Мэй. Это люди, которые не дают вообще никакой информации, не сотрудничают, не комментируют. России, по большому счету, в этом деле запутывать нечего. Потому что нет никаких фактов и обстоятельств. Есть лишь мощная медиа-кампания, которая основана на домыслах и формулировках из серии "с высокой степенью вероятности". Вот это и есть хваленое британское правосудие, которое за все время предоставило лишь скриншоты каких-то российских туристов, гулявших по британским захолустьям. Поэтому – кто бы говорил о запутывании дела, но только не британцы, покрывшие все непроницаемой завесой тайны", – сказал Валерий Коровин.
В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
В среду, 12 сентября, Владимир Путин заявил, что российские власти нашли Александра Петрова и Руслана Боширова. Президент призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать".