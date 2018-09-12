Мнение: Юнкер заявлением по Идлибу хотел сгладить "неприятное впечатление"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал ЕС не молчать перед лицом "надвигающейся катастрофы" в Идлибе. Политолог Сергей Серегичев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз не молчать перед лицом "неизбежной надвигающейся гуманитарной катастрофы" в сирийском Идлибе.

"То, что сейчас происходит в Идлибе в Сирии, должно вызывать глубокую и прямую озабоченность у всех нас", – заявил Юнкер, выступая с ежегодным посланием в Европарламенте в Страсбурге. Трансляция выступления велась на сайте ЕК.

По мнению Юнкера, конфликт в Сирии стал примером того, как "международный порядок, который служил европейцам после Второй мировой войны, все чаще ставится под вопрос".

В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета, политолог Сергей Серегичев прокомментировал это заявление.

"Безусловно, под катастрофой Юнкер, как и многие западные политики, подразумевает операцию сирийских правительственных войск по освобождению провинции Идлиб и одноименного города от остатков террористических формирований. Но только гуманитарная катастрофа не наступает, как говорит Юнкер, а уже наступила. В Идлибе тысячи людей – женщин, детей, стариков, больных, раненых – находятся в заложниках! Разве это не гуманитарная катастрофа, когда ты, твоя семья и близкие не могут распоряжаться своей судьбой, не могут покинуть эту провинцию, город, поскольку их удерживают боевики? Возможно, Юнкер своим заявлением пытается сгладить неприятное впечатление для американских партнеров от того, что не все европейские политики, не все члены ЕС одинаково жестко поддерживают неприятие операции сирийской армии в Идлибе. Возможно, Юнкер решил показать, что ЕС един в неприятии этой операции. Но, практического эффекта это заявление принести не может", – сказал Сергей Серегичев.

По его мнению, террористы не оставляют сирийской армии иного выхода, как начать операцию по освобождению заложников.

"Долго ждать операции Дамаска по освобождению Идлиба от террористов бесполезно. Боевики пользуются отсрочкой наступления, укрепляют свои позиции, а положение мирных людей не улучшается. Поэтому единственным способом предотвратить катастрофу, о чем так беспокоится господин Юнкер, является освобождение Идлиба от террористов. Другого способа спасти людей, гарантировать им нормальные условия жизни в данных условиях просто не существует. У террористов еще есть выход: сложить оружие и дать мирным жителям выйти из Идлиба. Если они этого не сделают, то их уничтожат, спасая жизни заложников", – отметил политолог.

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, способствующих разрешению сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В последние дни обстановка вокруг Идлиба стала более напряженной. В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.