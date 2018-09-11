Эксперт: Россия и Китай в развитии отношений ни на кого не оглядываются

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о ценности дружбы с Россией. В эфире радио Sputnik президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев отметил, что развитие сотрудничества происходит вне зависимости от третьих стран.

Ценность российско-китайских отношений заключается в традиционной дружбе и готовности помогать друг другу в сложную минуту, заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров на полях Восточного экономического форума. По его словам, дружба между двумя странами постоянно укрепляется.

Си Цзиньпин поблагодарил российского президента Владимира Путина за приглашение на Восточный экономический форум, а также за теплый и радушный прием. Председатель КНР отметил, что взаимная поддержка в проведении крупных мероприятий стала хорошей традицией для Москвы и Пекина.

"Форум уже стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества, вносит значимый вклад в развитие Дальнего Востока, сотрудничество в нашем регионе. Уверен, что при тщательной организации форум станет успешным", – сказал Си Цзиньпин.

Он пообещал прилагать максимум усилий для укрепления дружбы и сотрудничества между странами. Кроме того, председатель КНР рассказал, что до конца года проведет ряд встреч с Владимиром Путиным.

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik отметил, что развитие сотрудничества России и Китая происходит вне зависимости от третьих стран.

"Мы никогда не оглядывались на США в развитии наших отношений. Напомню, что на 30-40 процентов ежегодно, с середины 90-х годов, у нас растет торговый оборот с Китаем. В целом мы стабильно развиваем сотрудничество. И это – не назло кому-то. Мы соседи, у нас тысячи километров общей границы. И у нас есть стратегия соразвития в XXI веке. Мы не только сотрудничаем в энергетической, в высокотехнологической сферах, в космосе, в коммуникациях, в IT-технологиях, в авиации. Но и ставим глобальные задачи: это сопряжение двух интеграционных процессов, внешнеэкономических инициатив России и Китая, строительство Евразийского экономического союза и международная инициатива Китая – концепция "Один пояс – один путь". Это гораздо шире, чем экономика. Это межцивилизационное сотрудничество. Кроме того, есть еще одна очень важная задача – это переход в расчетах между нашими странами на национальные валюты. И сегодня мы создаем даже новые банковские расчетные системы, которые позволят уйти от зависимости от наших экономических противников", – сказал Сергей Санакоев.