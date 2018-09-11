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"Деньги – в пустоту". Эксперт оценил планы Киева продать ГТС за рубеж

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© РИА НовостиНафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 годаНафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 года
© РИА Новости
"Нафтогаз" предложил продать газотранспортную систему Украины за рубеж. В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение о том, увенчаются ли успехом попытки Киева найти управленца украинской ГТС.

"Нафтогаз" предложил продать до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) за рубеж для сохранения транзита газа через Украину в ЕС. 

Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области, Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Об этом говорится в письме исполняющего обязанности главы правления компании Сергея Коновца премьеру Владимиру Гройсману, копию которого опубликовало агентство "Украинские новости".

Отмечается, что международные эксперты оценили весь пакет акций украинской ГТС в 14 млрд долларов.

"Если международный партнер заплатит соответственно семь миллиардов долларов за 49 процентов акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне", – говорится в письме.

"Нафтогаз" попросил премьера вынести этот вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и принять соответствующее решение.

Кроме того, компания просит правительство разработать и утвердить план действий на случай полного отсутствия транзита природного газа через территорию Украины в ЕС после 2019 года. План должен включать в себя все необходимые военно-политические, материально-технические, экономические, финансовые и законодательные меры для защиты интересов Украины.

Продать ГТС позволяет закон, который приняли на Украине в 2014 году. Согласно документу, владельцы получат право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Правительство решило создать компанию "Магистральные газопроводы Украины", которой предполагается передать от "Нафтогаза" управление ГТС.

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Процедуру отбора международного партнера для управления газотранспортной системой начали еще в декабре 2017 года. Поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа. Главным требованием к потенциальному инвестору стала максимальная загрузка украинской ГТС. 

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей  Правосудов прокомментировал планы Киева.

"Руководство Украины давно говорит, что надо привлечь инвесторов для модернизации ГТС, они изменяют законодательство с этой целью, идет некая внутренняя война: менеджмент "Нафтогаза" не хочет выделять ГТС из состава компании, представители украинских властей, наоборот, борются за ее выделение с прицелом на привлечение инвесторов. Это продолжается уже несколько лет. Но пока успехов нет. Нет компаний, которые бы прямо заявили, что они готовы инвестировать в ГТС свои деньги", – сказал Сергей  Правосудов.

По его мнению, такой инвестор вряд ли найдется, если учитывать условия Киева.

"Они планируют продать 49 процентов акций компании, которая будет не владеть системой, а управлять ею. То есть компания даже теоретически не сможет вложить свои деньги в модернизацию ГТС, а сможет только распоряжаться деньгами, которые эта система получает за транзит, поскольку она не собственник, а управленец. Поэтому сложно сказать, каких успехов добьются в Киеве. Пока, если честно, успехов нет. И все прекрасно понимают, что чем дальше, тем меньше будет транзита газа по территории Украины. Но если вложены деньги в модернизацию, а транзита нет, то получается, что деньги инвестированы в пустоту. Вопросов здесь гораздо больше, чем ответов, и ожидать прорывов не приходится. Нет никаких предпосылок, чтобы были прорывы и радужная победа. Не видно ничего подобного", – отметил эксперт. 

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