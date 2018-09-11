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Профессор Дипакадемии о "чистильщиках из ГРУ": немножко обидно за британцев

(обновлено: 13:10 11.09.2018)
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© Фото : Metropolitan PoliceПодозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр ПетровПодозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров
© Фото : Metropolitan Police
В "деле Скрипалей" появились новые фигуранты – четыре российских "чистильщика", сообщила Mirror. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, британскую версию событий невозможно воспринимать всерьез.

В деле по отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились новые фигуранты – четыре россиянина, об этом сообщает британский таблоид Mirror со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании. 

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
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По утверждению издания, они являлись частью "группы убийц, которая известна российским шпионам как "Чистильщики"". В общей сложности группа якобы состояла из шести человек, среди которых были и Александр Петров и Руслан Боширов, ранее обвиненные Лондоном в покушении на Скрипалей.

По сведениям источников таблоида, Боширов и Петров нуждались в подстраховке для наблюдения за Скрипалями, чтобы быть уверенными, что те не вернутся, пока они будут распылять яд "Новичок".

"Подстраховка" якобы приехала на британские острова через другие воздушные гавани, утверждает Mirror. При этом, со слов источника, были использованы документы граждан стран ЕС, которые находятся в заключении. Это якобы было сделано для того, чтобы избежать процедуры получения виз.  

Ранее Лондон предоставил фотографии двух человек, которых подозревает в покушении на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь. Как утверждают британские правоохранители, они являются "офицерами ГРУ". Великобритания назвала фамилии "подозреваемых" – Александр Петров и Руслан Боширов, указав, что имена ненастоящие.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
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В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят. В МИД также подчеркнули, что следствие по таким делам требует взаимодействия правоохранителей обеих стран. Позже Генпрокуратура России заявила о готовности взаимодействовать с коллегами из Великобритании по данному инциденту

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал сведения, опубликованные британским изданием.

"Немножко обидно за британцев, которые на протяжении веков заработали себе достаточно высокую репутацию, а сейчас на наших глазах происходит такая деградация. Все эти фантазии, ничем не подкрепленные версии, которые подбрасывает та же Mirror… После всех этих затей к британскому политическому классу будет уже несколько иное отношение. Будут сразу вспоминать: а, это те, которые выдумали про Скрипалей, и так далее… Выдумали вот еще эту "команду чистильщиков".  Откуда они это взяли? Никто не знает – просто выдумка, изобретение. То же самое – с "Новичком". Все это – изобретения их "политтехнологов", хотя на самом деле это никакая не "технология", а очень примитивная игра. Они потом могут еще и имена этих "чистильщиков" придумать и какие-нибудь фотографии опубликовать. Но все это совершенно неубедительно, все это рушится", – сказал Александр Вавилов.    

Он объяснил, почему, по его мнению, британскую версию событий невозможно воспринимать всерьез.   

"Прежде всего, потому, что мы с самого начала заняли очень мудрую позицию: сказали, что готовы вместе разбираться и все эти вопросы выяснять. Британцы отказались. А если отказались – значит, дело здесь нечисто. Можно ведь что угодно "с потолка" брать и через газеты "пробрасывать" любые версии. А конкретные доказательства у них есть? А как раз конкретных доказательств у них нет – и это совершенно очевидно", – отметил Александр Вавилов.      

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
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По утверждению Лондона, 4 марта в английском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в произошедшем Россию, Москва обвинения категорически отрицает. Россия не раз предлагала совместное расследование произошедшего, но британская сторона предложение отклонила.

Также МИД РФ уличил во лжи премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая утверждала, что яд изготовили в России. В британской лаборатории Портон-Даун это заявление опровергли.

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