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Аналитик: Китай – это угроза для "дяди Сэма"

(обновлено: 18:54 10.09.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в ПекинеПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Жители западных стран и россияне по-разному оценивают действия КНР на международной арене. Это показал опрос, проведенный в рамках проекта "Sputnik.Мнения". Итоги опроса прокомментировал в эфире радио Sputnik аналитик Сергей Санакоев.

Жители Франции, США, Германии и Великобритании негативно оценивают действия Китая на международной арене, в то время как большинство россиян, наоборот, поддерживают политику Пекина и считают его союзником. Об этом свидетельствуют данные опросов ФОМ и французской социологической компании IFop для Sputnik News. 

Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китай разделил мир пополам: кому Поднебесная партнер, а кому – конкурент
В результате проведенного IFop исследования выяснилось, что более половины французов и американцев (56% и 55% соответственно), а также 41% немцев и 40% британцев считают Китай скорее конкурентом своей страны, нежели партнером. Согласно опросу, такого мнения придерживаются преимущественно мужчины: например, в США о настороженном отношении к Китаю рассказали 63% мужчин и 52% женщин, большинство из них – люди  старше 35 лет.

Россияне, наоборот, чаще расценивают Китай в качестве партнера, показал проведенный ФОМ опрос. Об этом заявили 54% и 47% опрошенных мужчин и женщин соответственно. Отмечается, что россияне в возрасте от 18 до 30 лет оценивают сотрудничество с Китаем выше, нежели люди более старшего возраста. Кроме того, прокитайскую позицию, как правило, занимают респонденты с более высоким уровнем доходов. 

Большинство французов, американцев, немцев и британцев также не сошлись с россиянами во взглядах и на внешнюю политику Поднебесной. Так, более 40% западных респондентов негативно оценили действия Китая на международной арене, в то время как среди россиян эта цифра едва достигла 11%. Большинство респондентов ФОМ, наоборот, высоко оценили политику Пекина: ее поддержали 59% россиян против 28% французов, 33% немцев, 26% британцев и 24% американцев.

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik отметил, что элиты западных стран в последнее время рассматривают Китай как одного из главных геополитических конкурентов и это отражается на настрое СМИ Запада. 

"Китай показал, что принятая им модель развития имеет очень хорошие перспективы. Это уже вторая экономика в мире, а самое главное, что китайцы за короткий срок справились с проблемой бедности, с развитием среднего класса. Это, безусловно, реальные достижения, и, конечно же, угроза для "дяди Сэма". Поэтому они делают все, чтобы пропагандировать образ "китайской угрозы", как в годы холодной войны пропагандировался образ "советской угрозы"", – считает Сергей Санакоев. 

Напротив, для России КНР является стратегическим партнером – и, как отметил Санакоев, опрос показал, что все больше людей в России это понимают. 

"Мы вместе с китайцами одинаково представляем себе все самые важные вопросы повестки международной повестки дня, у нас одинаковая позиция бывает в ООН, в рамках "двадцатки" и более близких для структур – Шанхайской организации сотрудничества и группы БРИКС. Поэтому, безусловно, для России Китай сегодня – стратегический партнер. И хорошо, что все больше респондентов в России это понимают, поскольку попытки в информационном поле рассорить наши страны не прекращаются – напротив, они в последнее время усилились, на это тратятся колоссальные средства", – сказал Сергей Санакоев. 

Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений Восток-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Депутат: Россия – не противник, а партнер, с которым нужно считаться
Опрос IFop был проведен для Sputnik News с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондентов), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Опрос ФОМ был проведен с 18-19 августа 2018 в России, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,6% при доверительной вероятности 95%.

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