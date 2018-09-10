Эксперт рассказал, готовы ли в РФ к отражению "атаки" новых штаммов гриппа

Россиян предупредили о скорой "атаке" двух новых штаммов гриппа. В эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию.

Два новых штамма гриппа "атакуют" Россию в этом эпидемиологическом сезоне, говорится на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован", – говорится на стенде ведомства.

В сообщении уточняется, что большинство людей болеют гриппом около недели, но некоторые заболевают серьезнее. Возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.

В эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы

Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что каждый год в России появляется один или два новых штамма вируса гриппа.

"Дело в том, что вирус гриппа достаточно легко мутирует, и каждый год он видоизменяется, скрещиваясь с какими-то другими штаммами, приспосабливаясь к окружающей среде. Тем самым он на сегодняшний день неуязвим – нет универсальной вакцины против гриппа. Каждый год фармацевтическая индустрия готовит специальную – под конкретный сезон – вакцину, содержащую те или иные штаммы вируса гриппа. Конечно, рано или поздно ученые создадут универсальную вакцину против гриппа. Сейчас в этом направлении ведется очень много работы", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, вакцинация против новых штаммов гриппа в России уже началась.

"В этом году в Россию придет два новых штамма вируса гриппа. К этим штаммам, в принципе, мы готовы. Прогноз по ним приходил еще в начале этого года. Дело в том, что прогноз Всемирной организации здравоохранения для северных широт формируется на основе эпидемии в южном полушарии. И, начиная с весны этого года, фармацевтические компании в массовом порядке изготавливали вакцины для населения, живущего именно в северных широтах, в том числе и для России. С августа кампания по вакцинации началась, во многих городах она уже активно идет. В частности, в Москве можно привиться не только в поликлиниках, но и в МФЦ, на подавляющем большинстве станций метро развернуты мобильные комплексы по вакцинации. Так что можно себя обезопасить, максимально снизив риски – даже если привитый человек заболеет, то он перенесет болезнь в легкой форме", – отметил эксперт.