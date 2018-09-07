Авиаэксперт о вертолете Ка-62: технологии шагнули через десятилетия

Стали известны сроки испытания вертолета Ка-62. Почему такой вертолет сегодня очень нужен России, объяснил в эфире радио Sputnik авиационный эксперт Евгений Матвеев.

Новый российский многоцелевой вертолет Ка-62 приступит к сертификационным испытаниям до конца года, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Летный образец Ка-62 совершил свой первый перелет и приземлился на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке, где будет представлен участникам и гостям Восточного экономического форума.

Первый испытательный полет Ка-62 состоялся в мае 2017 года. За прошедший год были проведены испытания, после которых вертолет доработали. В частности, были усовершенствованы и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции.

Авиаэксперт, специальный корреспондент журнала "Авиапанорама" Евгений Матвеев в эфире радио Sputnik отметил, что такие вертолеты сейчас очень востребованы.

"Это долгосрочная программа, она уже давно идет. Но основные агрегаты были западные, и это повлекло за собой большую задержку, связанную с заменой. Сама по себе идея и размерность очень удачные. В создавшихся условиях этот вертолет сегодня очень нужен. У нас нет этой размерности, а она сейчас востребована с точки зрения экономики и каких-то новых технических решений, связанных с безопасностью, комфортом. Это на сто процентов гражданский вертолет. Он создавался на базе военного вертолета, но за основу взята только платформа, а технологии шагнули через десятилетия", – сказал Евгений Матвеев.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.