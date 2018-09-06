РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Интернет глюкнул". Эксперт оценил масштаб сбоев в Сети после 11 октября

(обновлено: 14:54 06.09.2018)
0480
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкСетевое оборудование в сервернойСетевое оборудование в серверной
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
ICANN предупредила о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября. Эксперт по информбезопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik рассказал, что нас ожидает во время первой в истории смены криптографических ключей.

Одиннадцатого октября интернет-пользователи во всем мире могут столкнуться с проблемой доступа к Сети, сообщила Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).

Глобальная атака вируса-вымогателя
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Эксперт: нынешняя кража данных банковских карт в США – это не "развлечение"
На этот день запланирована первая в истории смена криптографических ключей, которые защищают систему доменных имен. Есть риск, что некоторые пользователи в течение 48 часов после обновления могут испытать сложности при открытии отдельных ресурсов. Система может выдать ошибку "server failure" или SERVFAIL.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они используются в системе расширения DNSSEC и отвечают за безопасность и целостность интернет-адресации. Смена ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.

В эфире радио Sputnik президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал о механизме защитных ключей.

"Дело в том, что когда интернет родился, он был абсолютно беззащитен. Беззащитным был один из базовых механизмов интернета – так называемый "реселлинг имен". Это когда мы даем название, а какой-то сервис превращает его в IP-адрес, четверку цифр. На этом механизме держится весь интернет, но когда не было защиты, злоумышленники могли легко подменять адреса и отправлять нас на мошеннические сайты. В 2010 году был введен механизм защитных ключей – условно говоря, "интернет-нотариус". Он проверяет, чтобы пользователя отправили именно на тот сайт, на который он просил, а не куда-нибудь еще. Тогда объявили, что раз в пять лет ключи будут менять. Но за первые пять лет не было ни одной успешной попытки скомпрометировать ключи. Поэтому в 2015-2016 годах эту тему пропустили. В 2017 году, когда их решили менять, выяснилось, что все провайдеры уже про это забыли, и могут возникнуть технические проблемы, поэтому дали год на подготовку", – сказал Андрей Масалович. 

Сейчас, по его словам, большая часть провайдеров к смене ключей готова.

"Цифры такие: в мире примерно три миллиарда пользователей интернета, примерно четверть из них работают через сервера, которые используют механизмы защиты. Эти сервера будут подвержены техническим работам 11 октября и пару дней после. При этом утверждается, что технический сбой может возникнуть примерно на 0,4% серверов просто из-за того, что там установлен старый софт, он не поймет новые ключи. На всех остальных будут небольшие технические сбои, связанные с переходом с одной версии программы на другую. И мы услышим: "Что-то интернет не открывается", "интернет глюкнул". Но мне кажется, что большинство провайдеров с этим справятся буквально в течение первых суток при первом наплыве таких жалоб. Во всяком случае, крупные провайдеры утверждают, что они готовы, и нам бояться нечего", – отметил эксперт. 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена