"Интернет глюкнул". Эксперт оценил масштаб сбоев в Сети после 11 октября

ICANN предупредила о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября. Эксперт по информбезопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik рассказал, что нас ожидает во время первой в истории смены криптографических ключей.

Одиннадцатого октября интернет-пользователи во всем мире могут столкнуться с проблемой доступа к Сети, сообщила Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).

На этот день запланирована первая в истории смена криптографических ключей, которые защищают систему доменных имен. Есть риск, что некоторые пользователи в течение 48 часов после обновления могут испытать сложности при открытии отдельных ресурсов. Система может выдать ошибку "server failure" или SERVFAIL.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они используются в системе расширения DNSSEC и отвечают за безопасность и целостность интернет-адресации. Смена ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.

В эфире радио Sputnik президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал о механизме защитных ключей.

"Дело в том, что когда интернет родился, он был абсолютно беззащитен. Беззащитным был один из базовых механизмов интернета – так называемый "реселлинг имен". Это когда мы даем название, а какой-то сервис превращает его в IP-адрес, четверку цифр. На этом механизме держится весь интернет, но когда не было защиты, злоумышленники могли легко подменять адреса и отправлять нас на мошеннические сайты. В 2010 году был введен механизм защитных ключей – условно говоря, "интернет-нотариус". Он проверяет, чтобы пользователя отправили именно на тот сайт, на который он просил, а не куда-нибудь еще. Тогда объявили, что раз в пять лет ключи будут менять. Но за первые пять лет не было ни одной успешной попытки скомпрометировать ключи. Поэтому в 2015-2016 годах эту тему пропустили. В 2017 году, когда их решили менять, выяснилось, что все провайдеры уже про это забыли, и могут возникнуть технические проблемы, поэтому дали год на подготовку", – сказал Андрей Масалович.

Сейчас, по его словам, большая часть провайдеров к смене ключей готова.

"Цифры такие: в мире примерно три миллиарда пользователей интернета, примерно четверть из них работают через сервера, которые используют механизмы защиты. Эти сервера будут подвержены техническим работам 11 октября и пару дней после. При этом утверждается, что технический сбой может возникнуть примерно на 0,4% серверов просто из-за того, что там установлен старый софт, он не поймет новые ключи. На всех остальных будут небольшие технические сбои, связанные с переходом с одной версии программы на другую. И мы услышим: "Что-то интернет не открывается", "интернет глюкнул". Но мне кажется, что большинство провайдеров с этим справятся буквально в течение первых суток при первом наплыве таких жалоб. Во всяком случае, крупные провайдеры утверждают, что они готовы, и нам бояться нечего", – отметил эксперт.