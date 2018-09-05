Ученый рассказал, что спровоцировало землетрясение на Урале

В ночь на 5 сентября в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6. В эфире радио Sputnik ученый-геофизик, руководитель лаборатории прогнозов Виктор Боков отметил, что Урал относится к сейсмически активным регионам России.

В районе Уральских гор произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени (01:58 мск). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района. Очаг залегал на глубине десяти километров. Землетрясение не повлияло на работу атомных предприятий "Росатома".

В среду ночью от жителей Челябинской области в экстренные службы из-за землетрясения поступило более 600 звонков, сообщил РИА Новости министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Как рассказала агентству исполняющая обязанности пресс-секретаря главы Катав-Ивановского района Людмила Пильникова, в результате подземных толчков получили повреждения 12 детских садов и школ. В районе ввели режим ЧС. При этом системы водоснабжения, электроэнергии и в целом коммунальное хозяйство в районе работают в штатном режиме. Эвакуация потребовалась городской больнице, где нашли трещины.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить последствия произошедшего землетрясения. В случае необходимости пострадавшим окажут помощь.

В эфире радио Sputnik ученый-геофизик, руководитель лаборатории прогнозов Виктор Боков рассказал, что спровоцировало землетрясение.

"Урал относится к сейсмически активным регионам России. Хотя более активным он был в историческое время. Сейчас там реже бывают сильные землетрясения. То, что произошло сейчас, это накопление остаточных деформаций в большой период времени. И спровоцировал это (землетрясение – ред.) очень мощный антициклон, который сейчас стоит над этим регионом и вносит очень резкие изменения. Это они спровоцировали этот толчок в 5,6. Но, думаю, что в ближайшее время там ничего опасного не предвидится. Регион в целом хоть и сейсмически активный, но все-таки не такой, как на Камчатке или на Курилах", – сказал Виктор Боков.