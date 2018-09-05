Ветеран СВР: тема "Новичка" связана с ситуацией в Сирии

ОЗХО подтвердила применение "Новичка" в Эймсбери. Ветеран СВР Лев Корольков предположил в эфире радио Sputnik, что за этим может последовать.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) после проведения расследования подтвердила выводы британской стороны о том, что жертвы инцидента в Эймсбери пострадали в результате применения того же вещества, которым были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль. Об этом сообщили в МИД Великобритании.

"Независимый доклад, составленный ОЗХО, сегодня подтвердил выводы Великобритании в определении химического вещества, от которого умерла в Эймсбери 8 июля Дон Стерджес. Это "Новичок" – нервно-паралитическое вещество того же типа, что было использовано при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году", – говорится заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом организация не смогла подтвердить, что образцы отравляющего вещества, использованного в Эймсбери и Солсбери, принадлежат одной партии. Как отмечается в опубликованном на сайте ОЗХО докладе, из-за условий хранения образцов, они подверглись воздействию влаги и окружающей среды, что повлияло на их чистоту.

Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в эфире радио Sputnik ответил на вопрос о возможных последствиях таких выводов.

""Дело Скрипалей" развернулось в свое время как раз перед всеми этими историями с якобы применением химоружия в Сирии. И сейчас к этой теме возвращаются, потому что опять постоянно говорят, что войска (президента Сирии Башара) Асада якобы хотят применить химическое оружие, и что западная коалиция обязательно тогда нанесет жесткий удар по его объектам. Хотя подоплека в другом. Во-первых, осталось совсем немного до выборов в Соединенных Штатах, когда Трампу нужно будет укрепить свою позицию. Во-вторых, ОЗХО полностью находится под западным контролем", – сказал Лев Корольков.

Утром 4 июля в английском городке Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Женщина, пострадавшая в результате ЧП, скончалась, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта были отравлены Скрипали. Лондон обвинил в отравлении Москву, однако правительство Британии не смогло предоставить никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон отверг инициативу.

Помимо этого российская сторона уличила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в британской лаборатории Портон-Даун это опровергли.